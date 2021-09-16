Şeker komasına giren sürücü, hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

Bursa'da şeker komasına giren sürücü önce kamyona çarptı, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü, hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Bursa- İstanbul otoyolunun Gemlik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 YM 6824 plakalı ticari minibüsün şoförü şeker komasına girdi. Kendinden geçen sürücü diğer şeritten gelen kamyona çarparak kontrolden çıktı. Durumu fark eden kamyon sürücüsü ani fren yaparak faciayı önlerken, kontrolden çıkan minibüs ise kamyonla bariyerlerin arasında kaldı. Minibüs demir yığınına döndü. Ancak sürücünün burnu bile kanamadı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA