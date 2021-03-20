Şeker kotaları belirlendi - Son Dakika

Şeker kotaları belirlendi

20.03.2021 11:11
Şeker kotaları belirlendi, System.String[]

Türkiye şeker sektöründe 2021-2022 pazarlama yılı için kotalar belli oldu.

Türkiye şeker sektöründe 2021-2022 pazarlama yılı için kotalar belli oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2021-2022 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 632 bin 500 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 131 bin 625 ton oldu.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 67 bin 500 ton olarak tespit edildi.

Şirketlere tahsis edilen, pancar şekerinde A ve B kotası ile nişasta bazlı şekerde A kotası miktarları belirlenirken, özelleştirme süreci tamamlanarak devri gerçekleşen fabrikaların kotaları devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacak.

Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

cumhurbaşkanı, Türkiye, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şeker kotaları belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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