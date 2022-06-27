Şeker kutusunda uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
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Şeker kutusunda uyuşturucu ile yakalandı

27.06.2022 09:31
Şeker kutusunda uyuşturucu ile yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde devriye gezen bekçiler tarafından durdurulan şüphelinin üzerinden şeker kutusu ile kamufle edilmiş uyuşturucu maddeler çıktı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde devriye gezen bekçiler tarafından durdurulan şüphelinin üzerinden şeker kutusu ile kamufle edilmiş uyuşturucu maddeler çıktı. Çok sayıda uyuşturucu ile yalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mescit Mahallesi'nde devriye gezen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri yol üzerinde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Y.M. isimli şahsın üstünü arayan ekipler bir şeker kutusu ve içinde de 26 adet metamfetamin maddesi buldu.

Üzerinden uyuşturucu maddeler ile 2 bin 650 lira daha para çıkan şahıs gözaltına alınırken, hakkında işlem başlatıldı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şeker kutusunda uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şeker kutusunda uyuşturucu ile yakalandı - Son Dakika
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