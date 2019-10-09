Son Dakika Haberleri: Şeker kutusundan uyuşturucu hap çıktı
Son Dakika Güncel Şeker kutusundan uyuşturucu hap çıktı

Şeker kutusundan uyuşturucu hap çıktı

54 dakika önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şeker kutusundan uyuşturucu hap çıktı, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda, uyuşturucu hapları şeker kutusuna koyarak gizlemeye çalışan C.B. ve M.Ö. yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında bir kısmı şeker kutusunda bulunan 120 uyuşturucu hap ve 25 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:44 Kaynak: AA
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