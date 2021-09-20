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Şeker pancarı alım ve işletme kampanyası başladı - Son Dakika

Şeker pancarı alım ve işletme kampanyası başladı

20.09.2021 14:56
Şeker pancarı alım ve işletme kampanyası başladı, System.String[]

Türkşeker Ankara Şeker Fabrikası tarafından 60'ıncı şeker pancarı alım ve işletme kampanyası açılış töreni düzenlendi.

Türkşeker Ankara Şeker Fabrikası tarafından 60'ıncı şeker pancarı alım ve işletme kampanyası açılış töreni düzenlendi. Kampanya kapsamında 6 ziraat bölge şefliği sınırlarında bulunan 104 köyde 2 bin 31 çiftçi ailesiyle sözleşmeli olarak 92 bin 370 dekar alanda pancar ekildi. Ekim kapsamında 560 ton üretiminin yapılması hedefleniyor.

2021-2022 yılı şeker üretim kampanyasının ilk adımı olan şeker pancarı alım ve işletme töreni Ankara Şeker Fabrikası'nda düzenlendi. Açılış törenine, Türkşeker Genel müdürü Mücahit Alkan, Ankara Şeker Fabrikası Müdürü Mustafa Uslu, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, sendika temsilcileri, fabrika ve birim müdürleri ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin okundu.

'60 MİLYON DOLAR KATKIDA BULUNDU'

Törende konuşan Türkşeker Genel Müdürü Mücahit Alkan, Türkiye Şeker Fabrikaları'nın 1 milyon 73 bin ton şeker üretimi yaptığını söyleyerek, "Özellikle 2019 yılında Cumhurbaşkanımızın 235 lira olan pancar fiyatını 300 lira gibi bir rakama çıkararak sektörün önünü açması neticesinde hem şeker sanayi hem de Türkiye Şeker Fabrikaları geçtiğimiz yıl tüm sezonların rekorunu kırarak, rekor bir üretim yapmıştır. Türkiye Şeker Fabrikaları 1 milyon 73 bin ton şeker üretimiyle takdire şayan bir üretim yapmıştır. Bunun 135 bin tonu da ihraç amaçlıdır. Ürettiğimiz şekerin 40 milyon dolarlık kısmını ihracata verdik. Yaklaşık 20 milyon dolarlık ithalatı engelleyerek Türkşeker ailesi, cari açığa yaklaşık 60 milyon dolar gibi olumlu bir katkıda bulundu" dedi.

'FABRİKAMIZ 500 BİN TON PANCAR İŞLEYECEKTİR'

Ankara Şeker Fabrikası Müdürü Mustafa Uslu da kampanya kapsamında 6 ziraat bölge şefliği sınırlarında bulunan 104 köyde 2 bin 31 çiftçi ailesiyle sözleşmeli olarak 92 bin 370 dekar alanda pancar ekimi yapıldığını kaydederek, "Bu ekim sonucunda 560 bin ton pancar üretimi yapılacak olup bu miktardan 50 bin ton pancar Kastamonu Şeker Fabrikası'na gönderilecektir. Ankara Şeker Fabrikası olarak bugüne kadar çiftçilerimize 27 milyon 486 bin 502 lira nakdi, 23 milyon 566 bin 814 lira ayni olmak üzere toplamda 51 milyon 53 bin 316 lira avans ödenmiştir. Pancarın tamamı teslim alındığında çiftçiye ödenecek bakiye pancar bedeli tahmini olarak 184 milyon 146 bin 680 lira olup taahhüt ettiğimiz tarihte ödemesi yapılacaktır. Yönetim kurulumuz tarafından 2020 yılında üreticilerle; arpa, buğday, mısır ve yağlık ay çiçeği üretiminin yaptırılması ve alınması kararına istinaden 2021 yılında fabrikamız bölgelerinde çiftçilerimizle arpa ve buğday ekimi sözleşmesi yapılmıştır. Fabrikamız 2021-2022 üretim kampanyasında 500 bin ton pancar işleyecektir. Günlük ortalama 3 bin 800 ton pancar işlenmesi hedeflenmiş olup yaklaşık 130 gün sürecek kampanya döneminde 63 bin ton kristal şeker, 24 bin ton melaz, 135 bin ton yaş pancar küspesi üretimi hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Ardından pancar getiren ilk 10 çiftçiye protokol üyeleri tarafından hediye takdim edildi.


- Ankara
Şeker pancarı alım ve işletme kampanyası başladı
Şeker pancarı alım ve işletme kampanyası başladı
Şeker pancarı alım ve işletme kampanyası başladı
Şeker pancarı alım ve işletme kampanyası başladı

Mustafa Uslu, Çiftçi, Ankara, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şeker pancarı alım ve işletme kampanyası başladı - Son Dakika


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