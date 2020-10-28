2020 yılı ürünü şeker pancarı baz alım kesin fiyatı açıklandı

Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğü, 2020 yılında şeker pancarı üretim sözleşmesi kapsamında üretilen yüzde 16 polar şeker ihtiva eden firesi düşürülmüş net 1 ton A kotası şeker pancarı baz alım kesin fiyatı 336 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Şeker Fabrikası Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "2020 yılında Şirketimiz ile üreticiler arasında akdedilen şeker pancarı üretim sözleşmesi kapsamında üretilen yüzde 16 polar şeker ihtiva eden firesi düşürülmüş net 1 ton A kotası şeker pancarı baz alım kesin fiyatı 336 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu fiyat aynı zamanda 2021 yılı ürünü şeker pancarı baz alım avans fiyatı olarak uygulanacaktır. Üreticilerimize bol kazançlı ve bereketli mahsul yılı geçirmelerini temenni eder, açıklanan bu fiyatın hayırlı uğurlu olmasını dileriz" denildi.

(iha)