Şeker Pancarı Üreticileri Bilgilendirildi

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatci, Havzalı şeker pancarı üreticileri ile bir araya geldi.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatci, Havzalı şeker pancarı üreticileri ile bir araya geldi.



Saatci, ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda, toplantının şeker pancarı üreticilerinin sorunlarının tespiti için düzenlendiğini söyledi.



Amasya Şeker Fabrikası olarak pancar taban fiyatını açıklayan ilk fabrikalardan biri olduklarına işaret eden Saatci, "16 polar pancarın fiyatı ton başına 300 lira. Taban fiyatı ise 215 lira ve 16 polar üstü pancarlara ilave ödeme var. Son güncellemelerle fabrikamızın kotası 83 bin ton oldu. Şeker pancarı ekim alanlarını ve rekolteyi artırmamız lazım. El birliği ile fabrikamıza sahip çıkalım." dedi.



Saatci, Amasya Şeker Fabrikasının tüm üreticilerin alacaklarını ödediğini, verimli bir yıl geçirdiklerini kaydetti.



Programa Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat, Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özarslan, yönetim kurulu üyeleri Nazmi Polat ve İhsan Avcı, fabrikanın genel müdürü Cemal Sunulu ile pancar üreticileri katıldı.

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