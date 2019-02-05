Son Dakika Haberleri: Şeker Pancarı Üreticileri Dernekleşti

Şeker Pancarı Üreticileri Dernekleşti

33 dakika önce

Şeker pancarı üreticileri, Ankara'da Pancar Şekeri Üreticileri Derneği'ni kurdu.

Şeker Pancarı Üreticileri Dernekleşti, System.String[]
Şeker pancarı üreticileri, Ankara'da Pancar Şekeri Üreticileri Derneği'ni kurdu.

Kayseri Şeker Fabrikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirme süreci sonrasında sektörün temsili noktasında oluşan boşluğu doldurmak ve sektörün sorunlarını dile getirip birlikte çözüm bulmak için kurulan dernek hizmete başladı.

Derneğin yönetim kurulu başkanlığına Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, başkan yardımcılığına Kırşehir Şeker Fabrikası Genel Müdürü Yavuz Erence, yönetim kurulu üyeliklerine Konya Şeker Fabrikası Genel Müdürü Ali Tuncel, Bor Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Emir Dişli ve Çorum Şeker Fabrikası Genel Müdürü Kemal Ateş seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:19 Kaynak: AA

Kayseri, Ankara, Güncel
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