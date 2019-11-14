Şeker pancarı üreticileri, firmanın yüksek fire oranı göstermesinden dertli

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde şeker pancarı üreticilerinin birçoğu, ürünlerini verdikleri firmanın sürekli yüksek oranda fire göstermesi nedeniyle bir daha pancar ekmeyeceklerini söyledi.

Kelkit havzasında şeker pancarı hasadı başladı. Üreticiler, geçmişte yüzde 8-9 civarında olan fire oranının şimdi 30-38 arasında gösterildiğini dile getirdiler. Birçok üretici çektikleri çileyi geçtiklerini, gübre parasını bile bu fire yüzünden ödeyemeyecek duruma geldiklerini belirterek, bundan sonra şeker pancarı ekmeyi düşünmediklerini söylediler.