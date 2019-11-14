Son Dakika Haberleri: Şeker pancarı üreticileri, firmanın yüksek fire oranı göstermesinden dertli
Son Dakika Ekonomi Şeker pancarı üreticileri, firmanın yüksek fire oranı göstermesinden dertli

Şeker pancarı üreticileri, firmanın yüksek fire oranı göstermesinden dertli

7 saat önce

Şeker pancarı üreticileri, firmanın yüksek fire oranı göstermesinden dertliGÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde şeker pancarı üreticilerinin birçoğu, ürünlerini verdikleri firmanın sürekli yüksek oranda fire göstermesi nedeniyle bir daha pancar ekmeyeceklerini söyledi.

Şeker pancarı üreticileri, firmanın yüksek fire oranı göstermesinden dertli

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde şeker pancarı üreticilerinin birçoğu, ürünlerini verdikleri firmanın sürekli yüksek oranda fire göstermesi nedeniyle bir daha pancar ekmeyeceklerini söyledi.

Kelkit havzasında şeker pancarı hasadı başladı. Üreticiler, geçmişte yüzde 8-9 civarında olan fire oranının şimdi 30-38 arasında gösterildiğini dile getirdiler. Birçok üretici çektikleri çileyi geçtiklerini, gübre parasını bile bu fire yüzünden ödeyemeyecek duruma geldiklerini belirterek, bundan sonra şeker pancarı ekmeyi düşünmediklerini söylediler.

Şeker pancarı üreticileri, firmanın yüksek fire oranı göstermesinden dertli

Gümüşhane, Kelkit, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Hazine var" diye devlet izniyle 12 bin yıllık gölü kuruttular
Konaklama vergisinde değişikliğe gidildi! Vergi oranı yüzde 2'ye çekildi Yargıtay'dan emsal karar: İşyerinde birbirine sarılmak işten atılma nedeni sayıldı 5 kız öğrenciye tacizle suçlanan öğretmen tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 06:46:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şeker pancarı üreticileri, firmanın yüksek fire oranı göstermesinden dertli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]