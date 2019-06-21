Son Dakika Haberleri: Şeker pancarı üreticilerine avans ödemeleri başladı
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Şeker pancarı üreticilerine avans ödemeleri başladı

2 saat önce

Malatya Şeker Fabrikası bu yıl alacağı 500 bin ton pancara karşılık, üreticilere avans ödemelerine bugün itibariyle başladı.

Şeker pancarı üreticilerine avans ödemeleri başladı, System.String[]
Malatya Şeker Fabrikası bu yıl alacağı 500 bin ton pancara karşılık, üreticilere avans ödemelerine bugün itibariyle başladı.

Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Malatya Şeker Fabrikası tarafından 2019 yılı Eylül ayından itibaren alımına başlanacak olan 500 bin ton pancarına karşılık 8 milyon 150 bin TL tutarında nakdi ve 1 milyon 700 bin kristal şeker avansı ödemelerine 21 Haziran itibariyle başlanacağını söyledi. Altun, pancar üreticilerine bugüne kadar fabrikaları tarafından suni gübre ve pancar tohumu için 8 milyon 200 bin tutarında avans gönderildiğini belirterek, "Bugün itibariyle birinci nakdi avans ödemeleri ile 2019 yılı ürün bedellerine karşılık üreticilere ödenen avansların toplamı 18 milyon 50 bin TL'ye ulaşmış olacaktır" dedi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:44 Kaynak: İHA
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