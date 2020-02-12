Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı - Son Dakika Ekonomi

Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı

7 saat önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde Tarım Sigortaları (TARSİM) ve Şeker Pancarı Üretimi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.

Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Samsun'un Alaçam ilçesinde Tarım Sigortaları (TARSİM) ve Şeker Pancarı Üretimi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.


Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı tarafından oda binasında gerçekleştirilen toplantıda TARSİM Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu, Bitkisel ve Hayvansal Üretimde Tarım Sigortalarının önemi, kriterleri, sigorta kapsamı ve bitkisel ürünler hangi risklere karşı sigortalanabilmekte konularında genel bilgilendirmede bulundu.


Çarşamba Şeker Fabrikası Merkez Bölge Şefi İbrahim İvgen ise uzun yıllardır kapalı olan Çarşamba Şeker Fabrikasının yeniden açılmasından dolayı fabrikanın çalışabilmesi için pancar ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla ekiminden pazarlanmasına kadar geçen süreç hakkında bilgi aktardı.


Toplantıya Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Yakakent ve Alaçam Tarım Kredi Kooperatif Müdürleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarım sigortaları personelleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. - SAMSUN

Alaçam, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kendini erkek gibi hisseden kadın, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp alıkoydu
ABD, Hulusi Akar, Süleyman Soylu ve Fatih Dönmez'e yönelik yaptırımları kaldırdı Ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün tahliyesine karar verildi Türk havacılık devi Atlasglobal iflasını açıklayacak

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 01:40:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şeker pancarı üretimi bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]