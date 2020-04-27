Şeker pancarı üretiminde tüm süreçler online takip edilecek - Son Dakika
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Şeker pancarı üretiminde tüm süreçler online takip edilecek

14 dakika önce

Vodafone Business Dijital Tarım çözümünü tercih eden Doğuş Şeker, ekimden gübrelemeye, ilaçlamadan makine planlamasına tüm üretim sürecini online takip edecek.

Şeker pancarı üretiminde tüm süreçler online takip edilecek, System.String[]

Vodafone Business Dijital Tarım çözümünü tercih eden Doğuş Şeker, ekimden gübrelemeye, ilaçlamadan makine planlamasına tüm üretim sürecini online takip edecek. Doğuş Şeker, bu çözüm sayesinde üretimde kalite ve verimliliği sağlarken daha az makine ile daha etkin iş planlaması yapabilecek, su ve enerji kullanımında tasarruf sağlayacak.


Vodafone Business,işletmelere koronavirüs salgını sebebiyle değişen günlük düzen ve iş yapış şekillerine uygun çözümler sunuyor. Tarım ve gıda sektörünün önde gelen şirketlerinden Doğuş Şeker, şeker pancarı üretiminden gübrelemesine, ilaçlamadan makine planlamasına kadar tüm süreçleri takip etmek için Vodafone Business Dijital Tarım çözümünü seçti. Doğuş Şeker, toprağın nemini ve kalitesini, hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veren Dijital Tarım çözümü ile tarladan son tüketiciye kadar geçen üretim sürecini uzaktan takip edebilecek. Şirket böylelikle hem çalışanlarını hem de ürünlerini güvende tutacak.


Yapılan bilgilendirmede; Doğuş Şeker, Dijital Tarım İstasyonu ile üretimde kalite ve verimliliği sağlarken makine araç parkı planlaması sayesinde de daha az makine ile daha etkin iş planlaması yapabilecek, üretim bölgesinde boş ekim alanı kalıp kalmadığını anlık izleyerek hızlı bir şekilde müdahale edebilecek. Şirket, bu çözüm sayesinde öncelikli analizler yaparak aksiyon alabileceğinden karlılığı da artırabilecek. Kaliteli üretim ve verimlilik anlamında Türk tarımına katkı sağlayacak olan işbirliğiyle dijital okuryazarlığın artmasına da destek verilmiş olacak.


Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyanın olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, insanların sağlığının ön planda olduğu bu dönemde işletmelere uzaktan çalışmalarına imkan tanıyan, iş süreçlerinde verimlilik ve tasarrufu artıracak çözümler sunduklarını söyledi.


"Önceliğimiz insanların sağlığı ve iş sürekliliğinin sağlanması"


Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu: "Şirket olarak önceliğimiz; insanların sağlığı, iletişimin kesintisiz şekilde devamı ve iş sürekliliğinin sağlanması. Tarım sektörü de her zaman olduğu gibi bu süreçte de en önemli sektörlerimizden biri olarak öne çıkıyor. Dijital Tarım çözümümüz bu anlamda pek çok ihtiyaca cevap veriyor. Vodafone'un IoT teknolojisiyle sunduğumuz Dijital Tarım çözümü, verimlilik ve tasarruf aksiyonlarıyla istikrarlı ve sürdürülebilir tarımı destekleyen yenilikçi bir ürün. Yalnızca gerekli zamanlarda sulama uyarısı yaparak su ve elektriğin boşa harcanmasının önüne geçmiş oluyor. Kaynakların verimli kullanımı ile üretim aksamadan devam ederken stokların daha etkili kullanımını sağlayan bilgilendirmeler sayesinde finansal süreçler de rahatlatılabiliyor. Kullanıcıları, ilaçlama zamanları konusunda da uyardığı için gerekli olmayan zamanlarda ilaçlama yapılmıyor. Özetle; işletmeler bu çözümümüzle nerede olursa olsun üretim sürecini uzaktan takip ederken hem verimliliği artırıyor hem de tasarruf sağlıyor. Vodafone olarak, geleceği her işletme için fırsata dönüştürmek amacıyla çözümler geliştirmeye ve Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine bu yolla katkıda bulunmaya devam edeceğiz."


Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı şunları aktardı; "Doğuş Şeker olarak Vodafone Business Dijital Tarım çözümü ile pancar tohumunun toprakla buluşmasından şeker fabrikasına gelmesine kadar gerçekleşen ekim, gübreleme, çapalama, ilaçlama, söküm, yükleme ve makine planlamasının yanı sıra toprağın nemini ve kalitesini, hava durumunu anlık takip edebilecek, haşere, doğal afet gibi konularda da erken uyarı ile tedbirimizi alabileceğiz. Ayrıca, zirai ilaç kullanımını da azaltarak doğal tarıma ve toprakların korunmasına da katkı sağlayacağız. Dünyayı etkisi alan koronavirüs salgınıyla beraber tarım sektörü açısından çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki yakın ve uzak gelecekte gıdanın ulaşılabilir olması en büyük önceliğimiz. Şu sıralar bazı ürünlerin ekim-dikim bazılarının da hasat zamanı. Kaybedecek ne zamanımız ne de ürünümüz var. Bu nedenle Türk tarımına ve Doğuş Şeker özelinde ise şeker pancarı üretimine olumlu katkı sağlayacak Dijital Tarım çözümünü çok önemli buluyoruz."


Hem çiftçi hem Türkiye kazanacak


Dijital Tarım çözümünden çiftçiler; gıda, tohum, gübre, zirai ilaç, tarım makinesi şirketleri; sulama birlikleri ve kooperatifler; üretici birlikleri; araştırma kuruluşları; resmi kurumlar; tarım sigortası yapan şirketler yararlanabiliyor. Toprağın nemini ve kalitesini, ayrıca hava durumunu anlık takip eden ve haşere, doğal afet gibi konularda erken uyarı veren bu çözüm, tarımsal işlemlere dair sulama ve gübreleme zaman önerileri sunabiliyor. Toprak sıcaklığı ve nemine bağlı tohum ekim zamanı öneriyor. Gübreleme, ilaçlama, budama, hasat zamanına yönelik iş planlaması yapılmasına yardımcı oluyor.


Bu ürünle, tarımsal veriler anlık takip edilip depolanıyor, analiz ediliyor ve güvenilir bir şekilde raporlanabiliyor. Bu verilerle risklere karşı efektif önlemler alınarak daha güvenli tarım üretimi yapılması ve üretimin artırılması mümkün oluyor. Dijital Tarım çözümünün en önemli özelliklerinden biri uzaktan takibi mümkün kılması. Tüm uyarılar kullanıcılara online olarak gidiyor. Kullanıcılar kameraları aracılığıyla kendi tarlalarını veya üretim yaptırdıkları işletmelerin iş süreçlerini canlı olarak uzaktan takip edebiliyor. Başka bir deyişle, İstanbul'daki bir ofisten Mersin'deki üretim sürecini koronavirüs salgını döneminde uzaktan çalışma kurallarına uygun, güvenli ve sağlıklı bir şekilde izlemek mümkün oluyor. - İSTANBUL

Doğuş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 11:34 Kaynak: İHA

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