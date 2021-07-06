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Şeker pancarına alternatif kanola hasadı başladı - Son Dakika

Şeker pancarına alternatif kanola hasadı başladı

06.07.2021 11:43
Şeker pancarına alternatif kanola hasadı başladı, System.String[]

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde Tuz Gölü havzasında yer altı sularının çekilmesinin ardından çiftçilerin bölgede yoğun olarak ürettiği şeker pancarına alternatif olarak ektiği kanolanın hasadı başladı.

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde Tuz Gölü havzasında yer altı sularının çekilmesinin ardından çiftçilerin bölgede yoğun olarak ürettiği şeker pancarına alternatif olarak ektiği kanolanın hasadı başladı.

Tuz Gölü havzasındaki Eskil'de, iklim değişikliği nedeniyle yer altı su seviyesi her geçen gün azalıyor. Bu nedenle de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki çiftçilere daha az su isteyen ürünleri yetiştirmek için projeler hazırlıyor. Bu kapsamda, bölgede yoğun olarak yetiştirilen şeker pancarına alternatif ürün olarak, bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola yetiştirilmeye başlandı. Geçen yıl bin dekar alanda yetiştirilen kanola, bu yıl 5 bin alana ekildi. Kanolanın hasadı başladı.

Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, şunları söyledi: "Eskil ilçesinde alternatif ürün olarak kanolanın bu yıl sözleşmeli olarak ikinci ekimini gerçekleştirdik. Bugün de hasat etmeye başladık. Bu ürünün bizim için önemli noktası şu; suyu az tüketmesi, alternatif bir gelir kaynağı oluşturması ve çiftçimize iyi bir gelir getirmesi. İnşallah Eskil'imizde kanola üretimini artırmak istiyoruz. Bir önemli durumda, kanolayı Tarım Bakanlığı'mızın destekleme modülüne aldırdık. Şu an da Eskil'i kanola üretimi yapan çiftçimizi desteklemeye tabi tutuyoruz ve desteklemelerini alıyorlar. Amacımız, ürünlerimizi artırma ve çiftçimizi doğduğu yerde doyurma. İnşallah bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz."'SU KAYNAKLARIMIZ AZ'Eskil Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kırlı da bölgenin su kaynağı az olduğu için çiftçileri alternatif ürünlere yönlendirmeye çalıştıklarını kaydetti. Kırlı, "Biz bu ürüne geçtiğimiz yıl deneme amaçlı başladık. Bin dekar ektirdik. Bu sene de 5 bin dekar ektirdik. Bunu ektirmemizin sebebi, bu bölgemizde su kaynaklarının az olduğundandır. Bahar sezonunda bir su ya da iki suyla çıkıyor. Bir ya da iki sulamayla yetişebilecek ürün kanolayı veya diğer bitkileri ekmeye devam edeceğiz. Bundan sonra da gittikçe çoğalacak. Çiftçimize ne kadar destek sağlansa o kadar iyi olur. Bölgemizde yer altı su kaynakları tükeniyor. Dış havzadan su gelme durumu var. İnşallah gelir ama gelinceye kadar biz bunlarla uğraşacağız" diye konuştu.

Çiftçi Hacı Ahmet Erten de, "Mısır 10 defa sulanıyor, kanola ise sadece iki defa sulamayla yetişiyor. Ziraat Odası çok yardımcı oldu. Verim de iyi, 2 bin 500 dekardan yaklaşık 1 ton ürün alacağız. Kazancın ve verimin iyi olacağından şüphemiz yok" dedi.


Şeker pancarına alternatif kanola hasadı başladı
Şeker pancarına alternatif kanola hasadı başladı
Şeker pancarına alternatif kanola hasadı başladı
Şeker pancarına alternatif kanola hasadı başladı
Şeker pancarına alternatif kanola hasadı başladı
Şeker pancarına alternatif kanola hasadı başladı
Şeker pancarına alternatif kanola hasadı başladı

Tuz Gölü, Hasat, Tarım, Eskil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şeker pancarına alternatif kanola hasadı başladı - Son Dakika


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