Şeker pancarında hasat zamanı

60 bin ton rekolte bekleniyor

Şeker pancarı hasadı havadan görüntülendi

Pancar üreticisi bu yılki alım fiyatı ve verimden memnun

ISPARTA - Isparta'da Burdur Şeker Fabrikası'nda işlenmek üzere üretilen şeker pancarının hasadı başladı. Üreticiler bu yılki sezon verimi ve alım fiyatlarından memnun olduklarını ifade ederken, devlet ve yetkililer tarafından üretimdeki elektrik maliyetini yansıtan faturaların ödeme zamanlaması konusunda yeni bir düzenleme yapılmasını istiyor.

Türkiye'deki şeker fabrikalarında şeker imalatı için pancar yetiştiren üreticiler hasada başladı. Isparta'da özel makinelerle hasat yaptıktan sonra ürünlerini ihtiyaç doğrultusunda bölgedeki en yakın fabrika olan Burdur Şeker Fabrikası'na teslim eden şeker pancarı üreticileri hummalı bir çalışma yürütüyor. Isparta il genelinde üretimi yapılan yaklaşık 60 bin ton civarındaki şeker pancarı, şeker imalatında Burdur Şeker Fabrikası'nın yaklaşık yüzde 10'luk bölümünü karşılıyor.

Selçuk: "Ispartamızın ürettiği 60 bin tonluk pancarın 25 tonluk kısmı Atabey'den karşılanıyor"

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kentte üretim yapılan şeker pancarı verileri ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, Isparta'mızın Atabey ilçesindeki pancar hasatındayız. Bu ilçemizde, yaklaşık 3 bin dönümde bir pancar üretimi yapılıyor ve dönümde 8 ton civarında rekolte bekliyoruz. Sadece bu ilçede, Ispartamızın ürettiği 60 bin tonluk pancarın 25 tonluk kısmı karşılanıyor. Çiftçilerimiz çalışıyor, arazilerimiz bereketli çok şükür" dedi.

"Çiftçilerimiz üzerlerine düşeni yapıyorlar"

Üretilen pancarların Burdur Şeker Fabrikası'na gönderildiğini ifade eden Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Pancar hasadından tarladan söküm işleri artık makinalarla yapılıyor. Çiftçimizin eli biraz daha rahatladı, artık el değmen otomatik makinalarla üretilen pancarlar toplanıyor. Burdur Şeker Fabrikası'nın kendine özgü bir çalışma sistemi var. Bölgedeki arazilerden sorumlu çavuşlar var. Araziler, çiftçi ve üretilen pancar bölgeleri çavuşlara sorumluluk şeklinde yükleniyor. Devletin verdiği kota nispetinde, Türkiye'nin şeker ihtiyacına göre fabrikada alım miktarı belirleniyor ve ona göre Tarım Bakanlığı tarafından alım yapılıyor. Çiftçilerimiz de ona göre bir üretim yapıyor. Çiftçilerimiz de üzerlerine düşeni yapıyorlar" diye konuştu.

Başkan Selçuk ayrıca tüm çiftçilere teşekkür ederek, "Emeklerine ve yüreklerine sağlık" dedi.

"Bu işin 6 ay süresi var"

Şeker pancarının üretim aşamasını anlatan Atabey ilçesi çiftçilerinden Mehmet Kızılçay, "Güz zamanı tarlaları sürüyoruz. Mart ayının sonunda gübremizi atarak ekimlere başlıyoruz. Bu işin 6 ay süresi var. 6 ay devam ettikten sonra hasat yapıyoruz. Ağır bir maliyet gerektiren bir iş, bayağı fazla maliyetimiz oluyor. Hasat yaptıktan sonra pancarı tarladan sökerek, kendimiz veya nakliyeciler aracılığıyla fabrikaya teslimini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu sene sezon güzel gitti, üretimde sıkıntımız yok"

Bu yıl üretimdeki verim ve pancar alım fiyatlarından memnun olduklarını ifade eden Mehmet Kızılçay, "Fiyatlar bu yıl iyi, biraz yükselttiler. Fena değil, fiyatlardan memnunuz. Şeker oranımız da bu sene gayet iyi, öngörülen ortalama oranın üzerine de çıkıyoruz. Bu sene sezon güzel gitti, üretimde sıkıntımız yok ve memnunuz çok şükür" dedi.

"Sağlıkları için pancar şekerini kullansınlar"

Ürettikleri pancarın işlendikten sonraki sürecine de dikkat çekerek, tüketicilere tavsiyelerde bulunan üretici Mehmet Kızılçay, "Pancar şekeri, şeker olarak çok güzel. Bu işler sağlığımızla ilgili. Doğal şeker her zaman daha iyi ve güzeldir. Orijinal toprak verimi bu. İnsanlara bu konudaki tavsiyemiz; glikoz ve benzeri başka şeyler kullanmasınlar, kendi sağlıkları için pancar şekerini kullansınlar. Zaten, insanlar için en önemli şey de bu. Gerçek şekeri kullansınlar. Aradığımız ve istediğimiz de bu" görüşlerinde bulundu.

"Elektrik fatura ödemelerimiz konusunda düzenleme yapılmalı"

Pancar üretiminde yaşanan zorluk ve sıkıntılara değinen üreticilerden İsmail Kızılçay ise "Elektrik faturalarını çiftçi, her ay değil de sezon başı veya sezon sonu gibi ödese bizim için daha iyi olacak. Çünkü biz şu an gelir olarak çiftçinin ölü dönemindeyiz. Gelirimize göre dönemsel ödeme yapsak daha iyi olacak. Elektrik faturaları konusunda her ay gelen 19 - 20 bin liralık ücretleri ödemede zorluk çekiyoruz. Bu sene şimdiye kadar elektriğe ödediğimiz para 55 bin lira oldu. Ufak tefek başka masraflarımız ve makine arızalarımız da olabiliyor. Maliyetimiz bayağı ağır. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz ve düzenleme yapılmasını istiyoruz. Elektrik maliyetimiz ağı, onun dışında başka bir sorunumuz yok" ifadelerine yer verdi.