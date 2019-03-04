Şeker pancarında sözleşme zamanı
27 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, şeker fabrikalarının, bu yılki ekim dönemi öncesinde çiftçilerle üretim sözleşmesi imzalamaya başladığı açıklandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, şeker fabrikalarının, bu yılki ekim dönemi öncesinde çiftçilerle üretim sözleşmesi imzalamaya başladığı açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:50
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