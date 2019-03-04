Son Dakika Haberleri: Şeker pancarında sözleşme zamanı

Şeker pancarında sözleşme zamanı

27 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, şeker fabrikalarının, bu yılki ekim dönemi öncesinde çiftçilerle üretim sözleşmesi imzalamaya başladığı açıklandı.

Şeker pancarında sözleşme zamanı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, şeker fabrikalarının, bu yılki ekim dönemi öncesinde çiftçilerle üretim sözleşmesi imzalamaya başladığı açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:50 

Ekonomi
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