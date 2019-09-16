Son Dakika Haberleri: Şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdü
Son Dakika Yerel Haber

Şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdü

31 dakika önce

Şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdüGAZİANTEP - Gaziantep'te şeker pancarı üreticileri yüksek rekolte sevinci yaşarken, maliyetinden yakındı.

Şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdü

GAZİANTEP - Gaziantep'te şeker pancarı üreticileri yüksek rekolte sevinci yaşarken, maliyetinden yakındı.

Gaziantep'te şeker pancarı hasadı başladı verimden memnun olan çiftçi masraftan dolayı dertli

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçesinde şeker pancarı üreticileri hasada başladı. Tarladan traktör yardımı ile toplanan şeker pancarları sapından ayrılarak, kamyonu yükleniyor. Doldurulan kamyon kasaları ile şekerler, Gaziantep'ten Malatya'ya götürülerek buradaki şeker fabrikasına bırakılıyor.


Yüksek rekolte yüksek maliyet

Bu yıl yüksek rekolte sevincini yaşayan pancar üreticileri, yüksek maliyetlerin de üzüntüsünü yaşıyor. Nurdağı ilçesi Gözlühöyük köyünde 280 dönüm alana şeker pancarı eken Samet Kömüroğlu, dönüm başına alınan ürün miktarının 10 tonu aştığını belirterek, "Pancarı Malatya'daki şeker fabrikasına satıyoruz. Normalde en yüksek alım fiyatı tonu 300 TL, Şeker orana göre bu bölgedeki ürün ise tonu 270-280 TL'den satılıyor. Yaklaşık 280 dönümlük araziye elektrikle birlikte toplam masrafımız 200 bin TL'yi buluyor.


Nurdağı ve İslahiye'de 116 bin ton pancar ekildi

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, ise Nurdağı'nda 110 bin top, İslahiye'de ise 6 bin ton şeker pancarı ekildiğini kaydetti. Belpınar, "Bizler ilçemizde üretilen şeker pancarını Gaziantep'te düzenlenen Gastronomi Festivalinde sergiledik. Ancak Gaziantepliler Nurdağı'nda şeker pancarı ekildiğini bilmediğini gördük. İslahiye'de ise pancar üretimi önceki yıllara göre azaldı. Bunun da şeker pancarının artan maliyeti, kota bulunmaması gibi nedenlerden çiftçinin bibere yönelmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdü

Gaziantep, İslahiye, Malatya, Nurdağı, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde 9 down sendromlu çocuk birincilik için yarıştı
Komşuların park kavgasında acı detay! Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü AK Partili Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar makam araçlarını toplattı Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı: Ne kadar karizmatikler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:08:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şeker pancarında yüksek rekolte yüzleri güldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]