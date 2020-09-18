Şeker pancarının tarladan sofralara uzanan tatlı yolculuğu - Son Dakika

Şeker pancarının tarladan sofralara uzanan tatlı yolculuğu

Türkiye'nin şeker ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan Malatya Şeker Fabrikası'nda, çiftçinin alın teri dökerek yetiştirdiği şeker pancarının kristale dönüşüm yolculuğu başladı.

Şeker pancarının tarladan sofralara uzanan tatlı yolculuğu, System.String[]

Türkiye'nin şeker ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan Malatya Şeker Fabrikası'nda, çiftçinin alın teri dökerek yetiştirdiği şeker pancarının kristale dönüşüm yolculuğu başladı.

Türkiye'nin şeker ihtiyacını karşılayan 15 şeker fabrikası arasında ilk 6'da yer alan Malatya Şeker Fabrikası'nda şu sıralar yoğun bir mesai harcanıyor. 1 Eylül itibariyle başlayan Şeker Pancarı Alım Kampanyası ile birlikte tarladan gelen tonlarca şeker pancarının 'tatlı' yolculuğu başladı. 1956 yılında kurulan Malatya Şeker Fabrikasında Malatya'nın yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Sivas, Elazığ ve Adıyaman'dan da getirilen şeker pancarları meşakkatli bir yolcuğun ardından sofraları tatlandırıyor.

Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, bu kampanya döneminde 480 bin ton şeker pancarının işlenmesiyle 60 bin ton şeker üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Şu an Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan gelen pancarların işlendiğini belirten Altun, tarladan sofraya uzanan 'tatlı' yolcuğunun serüvenini de anlattı.

Otomasyon sistemi ile tarladan sofralara

İlk olarak kamyonlarla fabrika alanına getirilen pancarların burada tartıldıktan sonra fire ve analizlerinin yapıldığını söyleyen Altun, sonrasında ise silolara yollanan pancarın buradan da su kanalları aracılığı ile fabrika alanına alındığını belirtti. Ham fabrika ünitesinde ince kıyımlar halinde doğranan pancarların içerisindeki küspe ve şurubun ayrıştırıldığını dile getiren Altun, tam otomasyon sistemi ile çalışılan işletmelerinde günlük 4 bin ton şeker pancarının işlendiğini ve bunun karşılığında ise 500 ton şekerin elde edildiğini ifade etti.

Şekerin yanı sıra melas üretimi de yaptıklarını ifade eden Altun, yem ve alkol sanayisine de ham madde temini sağladıklarını dile getirdi.

125 derece sıcaklıkta kaynatılıyor

Malatya Şeker Fabrikası'nda Ham Fabrika Manifolt Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şeker pancarının yapılan işlem sonrası ham şerbet elde ettiklerini ve sonrasında az miktarda kireçleme gerçekleştirdiklerini söyledi. İşlemin devamında ikinci kez kireçleme yaptıklarını belirten Yılmaz, "Buradaki kireçlemenin amacı şerbetin içerisindeki yabancı maddelerin çökertilmesi. Eğer şerbete kireç vermezsek bir gram şeker elde edemeyiz. Kireci vermenin amacı hem yabancı maddeleri uzaklaştırmak hem de yüksek sıcaklığa dayanaklı hale getirmek. Çünkü şerbeti 125 derece sıcaklıkta kaynatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şerbetin arındırılması ile birlikte bir gram bile kirecin kalmadığını ifade eden Yılmaz, "Şerbetin yüzde 65 şeker olan bölümü rafineriye gönderiliyor. Burada da şeker taneleri ve rengi oluşuyor" dedi.

Hijyenik şartlarda üretilen kristal şeker, iç piyasaya dağıtılıyor

Şeker pancarının ham fabrika ünitesindeki işlemlerinin ardından koyu şerbet haline dönüşmesi ile birlikte daha sonra rafineri ünitesine sevk ediliyor. Buradaki işlemlerle ilgili bilgi veren Rafineri Maniplantı Murat Topal da kendilerine gelen koyu şerbetin filtrelerden süzülerek pişirim kazanlarına aktardıklarını ve burada kristal şekere dönüşümün başladığını söyledi. Kuruma siteminden geçirilen şekerin daha sonra ambalaj ünitesine aktarıldığını ifade eden Topal, burada da hijyenik şartlarda ambalajlanan şekerin ambara sevk edildiğini belirtti.

Türk Gıda Kodeksine göre üretilen kristal şekerler, 60 bin ton kapasiteli ambarlara alındıktan sonra buradan da satışa gönderiliyor. - MALATYA

Adıyaman, Fabrika, Türkiye, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şeker pancarının tarladan sofralara uzanan tatlı yolculuğu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Çin'de aşı laboratuvarında akılalmaz olay! Yaşanan sızıntı 3 bin kişiye bakteri bulaştırdı Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Koronalı olduğu halde eğlenmeye gidip 710 kişiyi virüse maruz bıraktı, tutuklanabilir Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Sosyal medyada yayınlamak için çektikleri video 14 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı
Yunanistan'ın bir numaralı gündemi Türkiye olmaktan çıktı Yunanistan'ın bir numaralı gündemi Türkiye olmaktan çıktı         
16:05
OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye OECD tahminlerine göre Kovid-19'dan en az etkilenecek 3. ülke Türkiye         
15:53
Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu Son Dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu         
15:29
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı Telefonla döner siparişi verirken ''Mayonez ister misiniz?'' sorusuna sinirlendi, iş yerini silahla bastı         
14:15
Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu Artık bir unvanı daha var! Milli Savunma Bakanı Akar, dede oldu         
14:03
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona salgınındaki vaka artışlarını yorumladı: İşi tekrar sıkmak durumundayız         
13:41
Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı Son 75 yılın en sıcak eylül ayını yaşayan Antalya'da şehri nem bulutları kapladı         
13:15
Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi Acun Ilıcalı'dan uzaktan eğitim için öğrencilere bilgisayar müjdesi         
13:12
Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı Sosyal medyadan etkilenen genç, bisikletine otomobil lastiği taktı         
12:59
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi         
10:45
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 16:34:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şeker pancarının tarladan sofralara uzanan tatlı yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei