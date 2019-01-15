Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu Fetö/pyd'den Tutuklandı
1 saat önce
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, 2'si piliç firması, 1'i ecza deposu sahibi 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
BALIKESİR'in Bandırma
ilçesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, 2'si piliç firması, 1'i ecza deposu sahibi 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Balıkesir
'in Bandırma ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından, dün sabah saatlerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Şeker Piliç
'in sahiplerinden O.B. ve oğlu K.B. ile ecza deposu sahibi A.Ç. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen tutuklanma talebiyle sevk edilen O.B. ve oğlu K.B. ile A.Ç., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Bandırmabalıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:31 Kaynak: DHA
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