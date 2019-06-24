Son Dakika Haberleri: "Şeker Portakalı" yaz turnesine çıkıyor
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"Şeker Portakalı" yaz turnesine çıkıyor

11 dakika önce

Jose Mauro De Vasconcelos'un kaleme aldığı ve dünya çocuk edebiyatının en sevilen eserlerinden olan Şeker Portakalı, Tiyatro Bozok yorumuyla Marmaris, Datça, Bodrum ve Denizli'de seyircisiyle buluşacak.

Oyun, çok fakir bir ailenin yaramaz ama zeki çocuğu Zeze'nin bahçelerindeki "Şeker Portakalı" fidanı ile arkadaşlığı ve şehrin en güzel arabasına sahip olan Portekizli ile dostluğunu anlatmaktadır.

Jose Mauro De Vasconcelos'un yazdığı, Filiz Bozok'un uyarlayıp yönettiği oyunun çevirisi Ezgi Özel Karaçay tarafından yapıldı. Şeker Portakalı'nın yapımcılığını Metin Bozok, üstleniyor. Sezonda sahnelendiği her yerde seyircinin büyük beğenisini toplayan oyunda; Gökhan Soykök, Büşra Kübra Pişkin, Sevilay Bal, Eray İlhan, Erdem Öner rol alıyor.

Sadece çocukların değil, yetişkinlerinde hayata, dostluğa, paylaşıma ve sevgiye dair pek çok şey bulacağı oyun, 30 Temmuz Salı/ 21.00 Marmaris Amfi Tiyatro, 31 Temmuz Çarşamba/ 21.00 Datça Açıkhava Tiyatrosu/ 1 Ağustos Perşembe/ 19.30 ve 21.00 Bodrum Nurol Kültür Merkezi ve 2 Ağustos Cuma/ 21.00 Denizli Açıkhava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak…

İlhami Akcan ve"Vega Organizasyon" Volkan Özyurt organizatörlüğünde gerçekleşen oyunun biletlerine "Biletix" ve "Dijibilet" üzerinden ulaşabilirsiniz.

ŞEKER PORTAKALI HAKKINDA

Çok fakir bir ailenin çocuklarından biri olan Zeze, 5 yaşında olmasına rağmen hayal gücü ve zekâsı çok gelişmiş, oldukça yaramaz bir çocuktur. Çok meraklı olan ve çevresindeki her şeyi keşfetmeye çalışan bu çocuk okumayı da erken yaşta öğrenmiştir, öğretmeninin gözdesi olmuştur. Yeni taşındıkları evde bahçedeki ağaçlardan biri olan şeker portakalı fidanı Zeze ile konuşmaya başlar ve çok iyi iki arkadaş olurlar. Zeze bir yandan yaramazlıklarına devam ederken diğer yandan da okuldaki başarısıyla öğretmeni ve çevresindekileri oldukça şaşırtır. Günün birinde Zeze bir yaramazlık neticesinde ayağını keser ve şehrin en güzel arabasına sahip olan Portekizli O'nu eczaneye götürür. Zeze Portekizli'den çok şey öğrenir ve bir süre sonra dost olurlar. Zeze bu dostluk sayesinde sevginin ne olduğunu anlamış ve eski yaramazlıklarını bırakmıştır.

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:32 Kaynak: Bültenler
Jose Mauro De Vasconcelos, Güncel
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