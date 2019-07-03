Şeker sandığı ilacı yiyen çocuk tedavi altına alındı
1 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde dedesine ait ilaçları şeker zannederek yiyen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:28 Kaynak: AA
'ın Suşehri
ilçesinde dedesine ait ilaçları şeker zannederek yiyen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kekeç köyü Hamam Mahallesi'nde 2 yaşındaki İ.Y.Ü, dedesine ait ilaçları şeker zannederek yedi. Baba Murat Ü, baygın halde bulduğu çocuğunu ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine götürdü.
İ.Y.Ü, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Sivas Katliamı anmasında türkü söyledi
İstanbul'un göbeğindeki ölüm yolculuğu kamerada
İstismarcılara karşı 'Kız çocuklarımızı koruyucu' önlemler ile 'Reşitlik yaşının 20 olması' önerisi
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor