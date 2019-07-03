Son Dakika Haberleri: Şeker sandığı ilacı yiyen çocuk tedavi altına alındı
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Şeker sandığı ilacı yiyen çocuk tedavi altına alındı

1 saat önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dedesine ait ilaçları şeker zannederek yiyen çocuk hastaneye kaldırıldı.

Şeker sandığı ilacı yiyen çocuk tedavi altına alındı, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde dedesine ait ilaçları şeker zannederek yiyen çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kekeç köyü Hamam Mahallesi'nde 2 yaşındaki İ.Y.Ü, dedesine ait ilaçları şeker zannederek yedi. Baba Murat Ü, baygın halde bulduğu çocuğunu ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine götürdü.
İ.Y.Ü, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:28 Kaynak: AA
Suşehri, Sivas, Güncel
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