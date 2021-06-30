Şeker sandıkları lavabo açıcıyı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

Akşam saat 20.00 sıralarında Niksar ilçe merkezinde İsmetpaşa Mahallesi'nde İstanbul'dan tatile gelen Salise Kalebaş'ın (59) beraberinde getirdiği torunları Y. E.Ç. (5), H.Ç. (6), U.E.K. (4), M.A.K. (7) ve Y. K. (9) şeker zannettikleri lavabo açıcıdan yedi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Durumu fark eden Kalebaş sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesine götürülen çocuklar yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.