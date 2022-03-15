Şeker sanıp yuttu, hastanelik oldu... Yerde bulduğu 50 kuruşları yutan çocuk tedavi altında - Son Dakika
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Şeker sanıp yuttu, hastanelik oldu... Yerde bulduğu 50 kuruşları yutan çocuk tedavi altında

15.03.2022 13:12

Şeker sanıp yuttu, hastanelik oldu.

Şeker sanıp yuttu, hastanelik oldu... Yerde bulduğu 50 kuruşları yutan çocuk tedavi altında

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yerde bulduğu 2 adet 50 kuruşu şeker zannedip yutan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay Huzur mahallesi Aktan Sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Oturma odasında oyun oynayan 2 yaşındaki Murat Y., yerde metal paraları gördü. Oyun oynarken 2 adet ürün bulundu 50 kuruşu yuttu. Anne Deniz Y., son anda fark ederek çocuğunun ağzına attığı paraları çıkarmaya çalışsada başarılı olamadı.

Çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla annesinin kucağında İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde paralardan birinin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı tespit edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu çocuk, tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şeker sanıp yuttu, hastanelik oldu... Yerde bulduğu 50 kuruşları yutan çocuk tedavi altında
Şeker sanıp yuttu, hastanelik oldu... Yerde bulduğu 50 kuruşları yutan çocuk tedavi altında
Şeker sanıp yuttu, hastanelik oldu... Yerde bulduğu 50 kuruşları yutan çocuk tedavi altında

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oyunlar, İnegöl, Bursa, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şeker sanıp yuttu, hastanelik oldu... Yerde bulduğu 50 kuruşları yutan çocuk tedavi altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeker sanıp yuttu, hastanelik oldu... Yerde bulduğu 50 kuruşları yutan çocuk tedavi altında - Son Dakika
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