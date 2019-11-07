Son Dakika Haberleri: Şeker sektörüne kalifiye eleman için imzalar atıldı
Son Dakika Güncel Şeker sektörüne kalifiye eleman için imzalar atıldı

Şeker sektörüne kalifiye eleman için imzalar atıldı

6 saat önce

Şeker sektöründe insan kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri (Şeker-İş) Sendikası arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Şeker sektörüne kalifiye eleman için imzalar atıldı, System.String[]

Şeker sektöründe insan kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Türkiye Gıda ve Şeker Sanayii İşçileri (Şeker-İş) Sendikası arasında işbirliği protokolü imzalandı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında başlatılacak çalışmalar ile şeker fabrikalarında görev yapan iş gücünün yetkinliği artırılacak ve şeker sektörünün sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlanacak. Cumhuriyetin ilk tarıma dayalı sanayi tesislerinden biri olarak 1926 yılında üretime başlayan Türkiye şeker sektörü, günümüzde Van Erçiş'ten Kırklareli Alpulllu'ya kadar ülke sathına yayılmış olan 33 pancar şekeri fabrikası ile halkın tükettiği şekerin tamamını yurt içinde üreterek ülkeye önemli katkılar sunuyor. - ANKARA

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
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