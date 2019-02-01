Son Dakika Haberleri: Şeker Sektörünün Yeniden Yapılanması

Şeker Sektörünün Yeniden Yapılanması

42 dakika önce

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker sektörünün yeniden yapılanması sürecinde Kayseri Şeker olarak kendilerine düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını belirtti.

Şeker Sektörünün Yeniden Yapılanması, System.String[]
Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker sektörünün yeniden yapılanması sürecinde Kayseri Şeker olarak kendilerine düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını belirtti.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, fabrikanın 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sektörün değerlendirildiği toplantıda konuşan Akay, 2018 yılında başlatılan şeker fabrikalarının özelleştirme süreciyle birlikte şeker sektörünün de yeni bir yapılandırmaya girdiğini ifade etti.

Bu süreçte Kayseri Şeker olarak öncülük görevi üstlendiklerini aktaran Akay, şunları kaydetti:

"Biz hep birlikte başarırsak şeker sektörü ayakta kalır. Biz başaramazsak şeker sektörünü ayakta tutacak başka kuruluş yok. O nedenle 'Şeker sektörü ve pancar çiftçisi var olacaksa bizim çabalarımızla varlığını sürdürecek' anlayışı içerisinde herkese büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu bağlamda her çalışanımız kendisini geliştirerek işlerini sürdürmelidir. Bu süreçte biz, üstümüze düşen her türlü sorumluluğu almaya hazırız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:41 Kaynak: AA

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