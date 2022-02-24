Şeker tartışması kavgaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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Şeker tartışması kavgaya döndü: 1 yaralı

24.02.2022 21:11
Şeker tartışması kavgaya döndü: 1 yaralı

Zonguldak'ta bir kafede gençlerle işyeri sahibi arasında çıkan şeker tartışması yumruklu kavgaya döndü.

Zonguldak'ta bir kafede gençlerle işyeri sahibi arasında çıkan şeker tartışması yumruklu kavgaya döndü. Kavgada işyeri sahibi gözünden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Uzunmehmet Caddesi üzerinde kafede meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç masada bulunan şekerleri masa masa gezdirerek yerlere attı. Ardından kafe sahibi E.Ç. gençleri uyararak müşterilerin rahatsız olduğunu dile getirdi. Yaptıkları taşkınlıktan vazgeçmeyen gençler kafe sahibi E.Ç.'ye saldırdı. Kavgada sırasında E.Ç. gözünden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Emre Can Bayram/ İHA)

Şeker tartışması kavgaya döndü: 1 yaralı
Şeker tartışması kavgaya döndü: 1 yaralı

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Zonguldak, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şeker tartışması kavgaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeker tartışması kavgaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika
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