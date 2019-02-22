Şeker, Tbmm'de Kocaeli'ndeki Büyük Değişimi Anlattı

AK Parti Kocaeli Milletvekili, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Başkan Vekili İlyas Şeker, İlyas Şeker, hafta sonu ilimizde SKM programları kapsamında İzmit, Derince, Gölcük ve Darıca ilçelerinde ziyaretlerde bulunduktan sonra TBMM Genel Kurulu'nun açılmasıyla Ankara'ya döndü. TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Şeker, "2004 yılı itibariyle AK Parti belediyeciliğinin hizmete başlamasıyla, özellikle İzmit Körfezi'ne ve çevresine yapılan yatırımlarla Körfez kendine gelmeye başladı. Kocaelimiz mavi bayraklı plajlarıyla birlikte, 70'in üzerinde canlı türünün yaşadığı, yunusların oynaştığı bir akvaryum haline geldi." dedi.

İZMİT KÖRFEZİNE KOKUDAN YAKLAŞILAMAZDI

AK Parti iktidarı öncesi İzmit Körfezi'nde ve çevresinde canlı yaşamadığı gibi kokudan da yanına yaklaşılamadığını ifade eden Milletvekili Şeker," 2004'te Kocaeli'nde AK Parti belediyeciliğinin hizmete başlamasıyla, özellikle İzmit Körfezi'ne ve çevresine yapılan yatırımlarla Körfez kendine gelmeye başladı. Yatırımlar neticesinde İzmit Körfezi kuş cenneti haline geldi. 42 hektarlık İzmit Körfezi sulak bölgesi, göç eden 168 kuş türünün uğrak yeri haline geldi. Körfezi kuşaklayan 22 adet aktif evrensel atık arıtma tesisleriyle, dere ıslah çalışmalarıyla, havadan ve karadan sürekli etkin kontrol denetimleriyle İzmit Körfezi yeniden hayata döndü. Kocaelimiz mavi bayraklı plajlarıyla birlikte, 70'in üzerinde canlı türünün yaşadığı, yunusların oynaştığı bir akvaryum haline geldi." dedi.

HAYATA KÜSMÜŞ İZMİT SAHİLİ YENİDEN HAYATA DÖNDÜ

Şeker konuşmasının devamında AK Parti öncesi etrafında gezilemeyen 112 km'lik İzmit Sahilinin nasıl hoşça vakit geçirilen bir yer haline geldiğini anlattı. Şeker, "Gerek hükümetimiz gerekse de AK Partili belediyelerimiz tarafından İzmit Körfezi'nin kirletilmesini önleyen her türlü tedbir alındı ve bu tedbirler neticesinde Körfezimiz hayata döndürüldü. Yüzde 99'u yeşil alanlardan oluşan 4,4 milyon m2 park alanları oluşturuldu ve bu çalışmalara ilave olarak Kocaelimizde bir milyonun üzerinde fidan toprakla buluşturuldu. Darıca'dan Karamürsel'e kadar 56 km bisiklet yolu yapılırken, 27 adet KOBİS istasyonu ve 196 bisiklet ile 2018 yılında 70 bin 216 kiralama yapıldı. Bunun yanı sıra 170 km yürüyüş yolu oluşturulurken sahil şeridinde sosyal tesisler ve spor tesisleri yapılarak vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur." İfadelerine yer verdi.

KARAOSMANOĞLU'NA TEŞEKKÜR

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine ve ekran başındaki izleyenlere hitap eden AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, " Oluşturulan doğal ortam ve mis gibi deniz kokusu ile Kocaeli halkının tekrar yüzünü güldüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu ve çalışma arkadaşlarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.