Şeker toplamak için girdikleri binanın asansöründe mahsur kaldılar - Son Dakika
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Şeker toplamak için girdikleri binanın asansöründe mahsur kaldılar

13.07.2022 15:56
Şeker toplamak için girdikleri binanın asansöründe mahsur kaldılar

Van'ın Çaldıran ilçesinde şeker toplamak için girdikleri binanın asansöründe mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde şeker toplamak için girdikleri binanın asansöründe mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şeker toplamak için girdikleri apartmanın asansöründe mahsur kalan ve yaşları 8-12 arasında değişen çocuklar için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri çocukları mahsur kaldıkları yerden kurtardı. - VAN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Çaldıran, İtfaiye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şeker toplamak için girdikleri binanın asansöründe mahsur kaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şeker toplamak için girdikleri binanın asansöründe mahsur kaldılar - Son Dakika
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