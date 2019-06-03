Şeker usta, ağaçlara kemençe ile yeniden can veriyor

Sakarya
'nın Hendek
ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Şeker Salı, ilerleyen yaşına rağmen Karadeniz
yöresiyle özdeşleşen kemençe yaparak ağaçlara yeniden can veriyor.
Akçayır Mahallesi'nde 20 metrekarelik atölyesinde günün belirli saatlerinde çalışan aslen Trabzonlu kemençe ustası Salı, ilk önce temin ettiği ardıç ağaçları aletlerle işleyerek kemençenin iskeletini oluşturuyor.
Daha sonra keser, matkap ve yontucu aletlerle enstrümana son şeklini veren Salı, kapak, köprü ve tellerini eklediği el emeği kemençeleri 500-600 liradan satışa sunuyor.
İlerleyen yaşına rağmen bir kemençe ile 3-4 gün sabırla uğraşan 5 çocuk babası Şeker usta, mesleğin kaybolmaya yüz tutmasından endişe ediyor.
"Eski sevgi, eski alışveriş yok"
60 yıllık kemençe ustası Şeker Salı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir kemençenin ardıç ve erik ağaçlarından yapıldığını anlattı.
Kemençelere eski rağbetin kalmadığını dile getiren Salı, "Çalan da pek azaldı. Eline bir keser alan kemençe yapmaya kalkıyor. Onun için eski sevgi, eski alışveriş yok. Artık millet de para mı yok bilemiyorum, kemençeye ilgi yok. Sipariş olursa yapıyoruz." şeklinde konuştu.
Yaşının mesleği yapmaya engel olmadığını ifade eden Şeker usta, "Yaşım 84 olmasına rağmen Allah şükür genelde çalışıyorum, yaptığım işler beni hiç yormuyor. Kendimi 15 yaşında hissediyorum, yaşa bakmayın. Gücüm, bu işi yapmaya elverişli." dedi.
Salı, iyi bir kemençeyi 500-600 liraya sattığını fakat müzik marketlerinde bin liradan satışa sunulduğuna işaret ederek, ekmek parası için çalışmaya devam ettiğini kaydetti.