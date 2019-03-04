Şeker Ve Aygün, Erzurumlularla Kahvaltıda Buluştu

AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün ve AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Derince Yelken Kafe'de düzenlenen kahvaltıda Kocaeli Erzurumlular Derneği üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya, Milletvekili İlyas Şeker, Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan adayı zeki Aygün, İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, Kocaeli Erzurumlular Dernek Başkanı Avni Gözütok, meclis üyesi adayları ve çok sayıda davetli katıldı.

ÖNEMLİ BİR SEÇİM DÖNEMİ

Erzurumlular Dernek Başkanı Avni Gözütok, "İçimizden biri olan Abdullah Yıldırım kardeşimizin meclis üyesi adayı gösterilmesi nedeniyle bizler mutlu olduk. Bugünde kendisinin verdiği kahvaltıda bir aradayız. Kendisine ve Başkan adayı Zeki Aygün ağabeyimize başarılar diliyoruz" dedi. AK Parti Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün de 31 Mart seçimlerinin önemine değindi.

HALKIMIZ HER ŞEYİ GÖRÜYOR

"Yerelde neler yapacağımızı zaten 9 Mart'ta Derince Spor Salonu'nda açıklayacağız" diyen Zeki Aygün, "Sahaya çıktığımız günden bu yana vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinledik, beyannamemizi hazırladık" ifadelerini kullandı. AK Parti Milletvekili İlyas Şeker de 31 Mart seçimlerinin önemine değinerek, "Derince'de iki adaylı bir seçim var bir tarafta Cumhur İttifakı diğer tarafta CHP ve onu destekleyen gizli ittifaklar var. Ama halkımız gereken cevabı Kandıra'da verecektir" dedi.