Son Dakika Haberleri: Şeker ve Kocaman Gençlerle Buluştu

Şeker ve Kocaman Gençlerle Buluştu

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman ve AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker "Yerelde Gençlik Buluşmaları" kapsamında Rahmiye – Yeşilkent Mahallesi'nde ikamet eden gençlerle bir araya geldi.

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Cumhur İttifakı AK Parti Kartepe Belediye Başkan adayı Mustafa Kocaman, beraberinde AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe SKM Başkanı Özcan Aktoprak ve ilçe yöneticileri "Yerelde Gençlik Buluşmaları" kapsamında Rahmiye – Yeşilkent Mahallesi'nde ikamet eden gençlerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Belediye Başkan adayı Kocaman "Gençlerle aynı dili konuşabilmek, enerjilerini hissedebilmek büyük nimet. Biz her zaman gençlerle birlikteyiz. Gençleri geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İHANET ETMEK İÇİN HERŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Kartepe Belediye Başkan adayı Kocaman "Kartepemizde yapılacak olan yatırımlar istişare ile yapılacaktır. Pazar alanları noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. Benim AK Parti'de siyaset yapmanın altında binlerce neden yatmaktadır. Ülkemizde Merhum Adnan Menderes göreve gelince ezanı asli haline getirdi. Merhum Turgut Özal göreve geldi, yapmadıklarını bırakmadılar. Merhum Necmettin Erbakan göreve geldi. Erbakan hocaya yapmadıklarını bırakmadılar. 28 Şubat süreci bin yıllık olacak dediler. Ama istedikleri olmadı. Memleketimize ihanet etmek için her şeyi yapmaya çalıştılar" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:18 Kaynak: Bültenler

Yeşilkent Mahallesi, Kartepe, AK Parti, Güncel
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