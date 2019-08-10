Son Dakika Haberleri: Şeker ve tatlı tezgahlarında bayram hareketliliği
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Şeker ve tatlı tezgahlarında bayram hareketliliği

1 saat önce

Kurban Bayramı arefesinde çarşıda şeker, çikolata ve tatlı tezgahlarında yoğunluk yaşandı.

Şeker ve tatlı tezgahlarında bayram hareketliliği, System.String[]
Kurban Bayramı arefesinde çarşıda şeker, çikolata ve tatlı tezgahlarında yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte çarşı ve pazarda şeker, çikolata ve tatlı tezgahlarında yoğunluk hakim oldu. Esnaflar bayramlık şeker ve çikolatalar ile tezgahlarını doldururken vatandaşlar ise Kurban Bayramı'nda evlerine gelecek misafirlerine et haricinde ikram etmek için şeker, çikolata ve tatlı telaşına düştü.

"Açık alandan şekerleme almayın"

40 yıldır şekerleme sektöründe çalışan Zülküf Çoruh, satışların eskisi gibi olmadığını söyledi. Kurban Bayramı olmasına rağmen yine de şekerlemeye rağbetin fazla olduğunu kaydeden Çoruh, vatandaşların şekerleme ürünlerinin açık alandan değil de kapalı alandan alması gerektiğini ifade etti. Fiyatlar hakkında da bilgi veren Çoruh, "Lokumlar 10-35, şekerler 10-25, çikolatalar ise 15-65 lira arasında" dedi.

Yıllardır tatlı sektöründe çalışan Enes Zembil ise tatlı satışlarının iyi olduğunu ve vatandaşların ilgisinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Zembil ayrıca vatandaşların ucuz tatlıdan uzak durması gerektiğini de vurguladı. - SAMSUN
Kurban Bayramı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 04:41 Kaynak: İHA
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