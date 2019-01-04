Şeker Yüklü Kamyon Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Ankara yönünde seyreden Seyfettin Hurşit yönetimindeki 34 EB 5944 plakalı şeker yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı, ardından şarampole devrildi.



Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücü ekipler tarafından kamyondan çıkarıldı, araçta bulunan şeker ve çeşitli gıda maddeleri etrafa saçıldı.



Kazada yaralanan Seyfettin Hurşit, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Şarampole devrilen kamyon, vinçle olay yerinden kaldırıldı.

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