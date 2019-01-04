Son Dakika Haberleri: Şeker Yüklü Kamyon Tem'de Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Şeker Yüklü Kamyon Tem'de Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

1 saat önce

Şeker yüklü kamyon TEM'de şarampole uçtu: 1 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolunda kontrolden çıkan şeker yüklü kamyon, şarampole yuvarlandı.

Şeker yüklü kamyon TEM'de şarampole uçtu: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolunda kontrolden çıkan şeker yüklü kamyon, şarampole yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Harmantarma mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyfettin Hurşit yönetimindeki 34 EB 5944 plakalı şeker yüklü kamyon kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon yol kenarındaki çelik bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Sürücünün hafif yaralı kurtulduğu kazada yolun yaklaşık 100 metre aşağısına uçan kamyonun kasasında yüklü şeker ve gıda malzemeleri ise etrafa saçıldı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla güvenli bölgeye alınan yaralı sürücü Seyfettin Hurşit, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa
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