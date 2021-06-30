Şeker zannettikleri lavabo açıcıyı yiyen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Şeker zannettikleri lavabo açıcıyı yiyen 5 çocuk hastaneye kaldırıldı

TOKAT'ın Niksar ilçesinde şeker zannettikleri lavabo açıcı yiyen 5 çocuk rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Niksar ilçe merkezinde İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İstanbul'dan Niksar'a tatile gelen Salise Kalebaş'ın (59) beraberinde getirdiği torunları Y. E.Ç. (5), H.Ç. (6), U.E.K. (4), M.A.K. (7) ve Y. K. (9) şeker zannettikleri lavabo açıcıdan yedi. Durumu fark eden Kalebaş sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesine götürülen çocuklar yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.