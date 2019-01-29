Son Dakika Haberleri: Şekerbank, afetzede esnaf ve çiftçilerin borçlarını erteliyor

Şekerbank, afetzede esnaf ve çiftçilerin borçlarını erteliyor

38 dakika önce

Şekerbank, Antalya'da fırtına ve hortum felaketinden etkilenen esnaf müşterilerinin kredi taksitlerini 6 ay ertelerken, afetzede çiftçilerin ise ödemelerini bir sonraki hasat zamanına öteleyecek.

Şekerbank, afetzede esnaf ve çiftçilerin borçlarını erteliyor, System.String[]
Şekerbank, Antalya'da fırtına ve hortum felaketinden etkilenen esnaf müşterilerinin kredi taksitlerini 6 ay ertelerken, afetzede çiftçilerin ise ödemelerini bir sonraki hasat zamanına öteleyecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:37 

Antalya, Şekerbank, Ekonomi
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