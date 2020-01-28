Şekerbank, afetzede müşterilerinin ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şekerbank, afetzede müşterilerinin ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor - Son Dakika Ekonomi

Şekerbank, afetzede müşterilerinin ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor

6 saat önce

Şekerbank, Elazığ depreminden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini faizsiz olarak 3 ay erteleyecek.

Şekerbank, afetzede müşterilerinin ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor, System.String[]

Şekerbank, Elazığ depreminden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini faizsiz olarak 3 ay erteleyecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, kredi ödemelerinin ertelenmesi sebebiyle doğacak faiz bedelini Elazığ depreminden etkilenen müşterilerine 3 ay süreyle yansıtmayacak.

Uygulama, Şekerbank'ın Elazığ ve Malatya şubelerine bağlı depremden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterileri için talep gerekmeksizin otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Şekerbank, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:48 Kaynak: AA
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