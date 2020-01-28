Şekerbank deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şekerbank deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor - Son Dakika Ekonomi

Şekerbank deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor

6 saat önce

Şekerbank, Elazığ depreminden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini faizsiz olarak 3 ay erteliyor.

Şekerbank deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor, System.String[]

Şekerbank, Elazığ depreminden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini faizsiz olarak 3 ay erteliyor.

Şekerbank'tan yapılan açıklamada, "Şekerbank, Elazığ ve Malatya şubelerine bağlı bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini, faizsiz olarak 3 ay süreyle erteleyecek" denildi ve şu bilgiler verildi:

" Banka, kredi ödemelerinin ertelenmesi sebebiyle doğacak faiz bedelini müşterilerine yansıtmayacak. Uygulama, Şekerbank'ın Elazığ ve Malatya şubelerine bağlı depremden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterileri için talep gerekmeksizin otomatik olarak gerçekleştirilecek."


Şekerbank, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:11 Kaynak: DHA
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