Şekerbank deprem bölgesinde kredi ve kart ödemelerini 3 ay faizsiz erteliyor

Şekerbank, Elazığ depreminden etkilenen bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini faizsiz olarak 3 ay erteliyor.

Şekerbank'tan yapılan açıklamada, "Şekerbank, Elazığ ve Malatya şubelerine bağlı bireysel, esnaf, işletme, tarım, KOBİ ve ticari tüm müşterilerinin kredi taksitlerini ve kredi kartı ödemelerini, faizsiz olarak 3 ay süreyle erteleyecek" denildi ve şu bilgiler verildi: