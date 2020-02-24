Şekerbank Kayseri Erciyes Şubesi'nde 26 Şubat'ta "Tasarrufun Altın Günü" uygulaması gerçekleştirilecek.

Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama kapsamında, hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük, kolye, çeyrek altın, küpe gibi her türlü ziynet altınını Şekerbank Kayseri Erciyes Şubesi'ne getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar değerinde altın olarak Vadesiz Altın Hesapları'nda biriktirebilecek.

Şekerbank müşterileri, Vadesiz Altın Hesaplarındaki tutar ile Vadeli Altın Hesabı açarak tasarruflarını altın olarak değerlendirirken altının değer artışından bağımsız olarak avantajlı faiz oranları ile faiz getirisinden yararlanabilecek.

Ayrıca İstanbul Altın Rafinerisi eksperleri, ziynet sahibinin her türlü altınının 24 ayar 995/1000 saflıkta gram karşılıklarını belirleyecek ve bu altınlar, tasarruf sahibinin banka nezdinde açılan Vadesiz Altın Hesabı'na yatırılacak.

Tasarruf sahipleri, saklama ve çalınma riski olmadan istedikleri zaman Vadesiz Altın Hesaplarına ekleme yapabilecek ve altına dayalı işlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleştirebilecek.

Söz konusu hesaba yapılacak ekleme 0.01 gram ve katları şeklinde olabilecek. Hesap sahipleri diledikleri zaman yine aynı şekilde ihtiyaçları olduğunda ihtiyaçlarını bu hesaptan 0,01 gram ve katları bazında altın karşılığı Türk lirası olarak karşılayabilecek.

Ahmet Talat Hüsrevoğlu: "Küçük tasarrufları teşvik etmeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Kayseri Erciyes Şube Müdürü Ahmet Talat Hüsrevoğlu, Tasarrufun Altın Günü uygulamasıyla küçük yatırımları teşvik ederek yastık altı birikimleri ekonomiye kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Hüsrevoğlu, şunları kaydetti:

"Altını getirisiyle alakalı olduğu kadar geleneksel olarak da bir birikim tercihi olarak gören tabana yaygın müşteri profilimizi, şimdi de bu yeni ürün ve hizmetimizle desteklemeye devam ediyoruz. Müşterilerimiz ya da müşterimiz olmak isteyen herkes, bin bir emekle tasarruf ettikleri ziynet altınlarını, şimdi çalınma, kaybolma riski olmadan bankamız güvencesinde biriktirebilecekler. 'Anadolu Bankacılığı' misyonumuz ve 67 il ile 87 merkez dışı ilçedeki yaygın şube ağından gelen gücümüzle tabana yaygın tasarrufu teşvik etmeyi hedefliyoruz."