Şekerbank Kırıkkale Şubesi'nde "Tasarrufun Altın Günü" uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şekerbank Kırıkkale Şubesi'nde 'Tasarrufun Altın Günü' uygulaması - Son Dakika

Şekerbank Kırıkkale Şubesi'nde "Tasarrufun Altın Günü" uygulaması

16 dakika önce

Şekerbank Kırıkkale Şubesi'nde 26 Şubat'ta "Tasarrufun Altın Günü" uygulaması gerçekleştirilecek.

Şekerbank Kırıkkale Şubesi'nde

Şekerbank Kırıkkale Şubesi'nde 26 Şubat'ta "Tasarrufun Altın Günü" uygulaması gerçekleştirilecek.


Bankadan yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama kapsamında, hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük, kolye, çeyrek altın, küpe gibi her türlü ziynet altınını Şekerbank Kırıkkale Şubesi'ne getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar değerinde altın olarak Vadesiz Altın Hesaplarında biriktirebilecekler.

Şekerbank müşterileri Vadesiz Altın Hesaplarındaki tutar ile Vadeli Altın Hesabı açarak tasarruflarını altın olarak değerlendirirken altının değer artışından bağımsız olarak avantajlı faiz oranları ile faiz getirisinden yararlanabilecekler.

İstanbul Altın Rafinerisi eksperleri, ziynet sahibinin her türlü altınının 24 ayar 995/1000 saflıkta gram karşılıklarını belirleyecek ve bu altınlar, tasarruf sahibinin banka nezdinde açılan Vadesiz Altın Hesabına yatırılacak.

Tasarruf sahipleri, saklama ve çalınma riski olmadan istedikleri zaman Vadesiz Altın Hesaplarına ekleme yapabilecek ve altına dayalı işlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleştirebilecekler. Söz konusu hesaba yapılacak ekleme 0.01 gram ve katları şeklinde olabilecek.

Hesap sahipleri diledikleri zaman yine aynı şekilde ihtiyaçları olduğunda ihtiyaçlarını bu hesaptan 0,01 gram ve katları bazında altın karşılığı Türk lirası olarak karşılayabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Kırıkkale Şube Müdürü Serhat Çevik, uygulamayla küçük yatırımları teşvik ederek yastık altı birikimleri ekonomiye kazandırma amaçladıklarını vurguladı.

Altınının getirisiyle alakalı olduğu kadar geleneksel olarak da bir birikim tercihi olarak gören tabana yaygın müşteri profillerini, şimdi de bu yeni ürün ve hizmetleriyle desteklemeye devam ettiklerini aktaran Çevik, "Müşterilerimiz ya da müşterimiz olmak isteyen herkes, bin bir emekle tasarruf ettikleri ziynet altınlarını, çalınma ve kaybolma riski olmadan bankamız güvencesinde biriktirebilecekler. 'Anadolu Bankacılığı' misyonumuz ve 67 il ile 87 merkez dışı ilçedeki yaygın şube ağından gelen gücümüzle tabana yaygın tasarrufu teşvik etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şekerbank, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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