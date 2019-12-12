Şekerbank sermaye niteliğinde tahvil ihracını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şekerbank sermaye niteliğinde tahvil ihracını tamamladı - Son Dakika Ekonomi

Şekerbank sermaye niteliğinde tahvil ihracını tamamladı

6 saat önce

Şekerbank'ın Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli 250 milyon lira tutarında ve beşinci yılın sonunda itfa opsiyonuna sahip ilave ana sermaye niteliğinde ilk tahvil ihracı, yurt içindeki nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirildi.

Şekerbank sermaye niteliğinde tahvil ihracını tamamladı, System.String[]

Şekerbank'ın Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli 250 milyon lira tutarında ve beşinci yılın sonunda itfa opsiyonuna sahip ilave ana sermaye niteliğinde ilk tahvil ihracı, yurt içindeki nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirildi.

Şekerbank'tan yapılan açıklamada, "Üretimin finansmanında 66 yıldır öncü rol alan Banka, ilave ana sermaye niteliğindeki ilk tahvil ihracı ile bir yandan köklü ve tabana yaygın kaynak yapısını çeşitlendirirken bir yandan da özkaynak tabanını daha da kuvvetlendirerek ekonomiye verdiği desteği artırmayı hedefliyor" denildi.

Açıklamaya göre, Şekerbank'ın teknolojik altyapı ve süreçlerini uçtan uca yenilediği transformasyon programının, söz konusu ihracın da desteğiyle önümüzdeki dönemde bankanın sürdürülebilir büyüme hedeflerine ivme kazandırması bekleniyor.


Şekerbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:57 Kaynak: DHA
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