Şekerbank'tan eczacılara özel destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şekerbank'tan eczacılara özel destek - Son Dakika

Şekerbank'tan eczacılara özel destek

14 dakika önce

Şekerbank, Türk Eczacılar Birliği ile iş birliğine giderek eczacılara özel yeni bir finansal destek paketi sunduğunu duyurdu.

Şekerbank'tan eczacılara özel destek, System.String[]

Şekerbank, Türk Eczacılar Birliği ile iş birliğine giderek eczacılara özel yeni bir finansal destek paketi sunduğunu duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, zorlu koronavirüs salgını sürecinin ekonomiye olan etkilerini sınırlandırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Türk Eczacılar Birliği ile iş birliğine giderek eczacılara özel yeni bir finansal destek paketi sundu.

İş birliği kapsamında eczacılara özel sunulan krediden hiçbir masraf alınmayacak ve eczacılar dilerlerse 3 aya kadar taksitlerini erteleyebilecek.

12 aya varan vadelerde yüzde 0,99, 12 ay üzeri vadelerde ise yüzde 1,09 faiz oranıyla sunulan ayrıcalık, 8 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

"Eczacılarımız da sağlık çalışanımızdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, şunları kaydetti:

"Şekerbank olarak sorumlu bankacılık anlayışımızla koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu olağanüstü dönemde müşterilerimizi ekonomik açıdan desteklemeye devam ediyoruz. Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli gücümüz sağlık çalışanlarıdır. Geçtiğimiz haftalarda açıkladığımız ekonomiye destek paketimiz dahilinde sağlık çalışanlarının mevcut kredi ve kredi kartı ödemelerini haziran ayına kadar ötelemiştik. Bu süreçte önemli bir görev üstlenen eczacılarımızı da sağlık çalışanları arasında görüyor ve Türk Eczacılar Birliği ile iş birliğimiz kapsamında onlara özel bir destek sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şekerbank olarak içinden geçtiğimiz bu süreçte her zamankinden daha çok ekonomimizi desteklemeye ve müşterilerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz."

Koronavirüs, Şekerbank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:30 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor 'Koronavirüse karşı eldiven yalancı güven hissi oluşturur' AA ekibi, özel bir hastanede Kovid-19'la mücadeleyi görüntüledi
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor         
11:24
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı         
11:14
Yasak sonrası İstanbul hayalet şehre döndü! 15 Temmuz Köprüsü'nde dikkat çeken görüntü Yasak sonrası İstanbul hayalet şehre döndü! 15 Temmuz Köprüsü'nde dikkat çeken görüntü         
11:12
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı         
11:09
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz         
11:03
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı         
10:49
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı         
10:47
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak         
10:14
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi         
10:13
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
10:06
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu         
10:04
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi         
09:51
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor         
09:49
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı         
09:45
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti 2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
09:44
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak         
09:32
Selena Gomez'in milyon dolarlık gizli geçitli yeni malikanesi! Selena Gomez'in milyon dolarlık gizli geçitli yeni malikanesi!         
09:27
Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın Korona şüphelisi hasta, maske takmamak için direndi: Ben sizden korkuyorum, siz benden korkmayın         
09:22
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek         
09:17
Talisca'nın Talisca'nın "Geliyor gönlümün efendisi" paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı         
09:15
Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı? Diyanet'e ilginç soru: Virüsten korktuğum için eşimle birlikte olmayı reddediyorum günahım var mı?         
09:14
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi         
09:11
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu         
09:04
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak         
09:01
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi         
08:31
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu         
08:16
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
08:16
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı         
08:00
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de, idari menajerlikle sportif direktörlüğün birleştiği bir göreve getirilecek         
07:52
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 11:44:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şekerbank'tan eczacılara özel destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]