Şekerbank'tan esnaf ve işletmelere yılda bir taksit ertelemeli kredi imkanı

Şekerbank, koronavirüs salgınına karşı esnaf ve işletmelerin nakit akışlarını desteklemek amacıyla 3 ay ödemesiz dönemli krediye yılda bir kez taksit erteleme imkanı tanıyor.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadelede esnaf ve işletmelerin yanında yer alan banka, bu süreçte nakit akışı etkilenen tüm esnaf ve işletmelere uygun faiz oranları, taksit erteleme ve esnek ödeme seçeneklerinin yer aldığı Esnafım Paketi'ni sunuyor.

Banka, Esnafım Paketi ile esnaf ve işletmelerin 45 bin liraya kadar olan nakit ihtiyaçlarını yüzde 0,79'dan başlayan faiz oranlarıyla karşılıyor. 3 aya kadar ödemesiz dönem seçeneğinin bulunduğu kredi kapsamında, ödemelerini düzenli yapan esnaf ve işletmelere yılda bir kez olmak üzere taksit erteleme imkanı sunuluyor. Paket içerisinde ayrıca 3 ayda bir taksit ödeme seçeneği de yer alıyor.

Şekerbank, paketle esnaf ve işletmelere nakit desteğinin yanı sıra Türkiye ve Avrupa'da ilk kez kredi kartı ve banka kartını birleştirdiği ürünü Üreten Kart'ı 5 bin TL limitle bir yıl boyunca ücretsiz sunuyor. Esnaf ve işletme sahipleri, Üreten Kart ile tüm şirket harcamalarını gerçekleştirirken, aynı zamanda şubeye gitmeden ATM'den kredi başvurusu yapabiliyor, kredi tutarını da ATM'den çekebiliyor.

"66 yıldır esnafımızın yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, dünya genelinde salgın sürecinden en çok küçük işletmelerin ve esnafın etkilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şekerbank olarak esnafımızın dükkanının bereketini korumak için 66 yıldır olduğu gibi bu olağanüstü günlerde de onların yanında yer alıyoruz. Sorumlu bankacılık anlayışımızla içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde müşterilerimizi ve ekonomimizi desteklemek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. KOBİ'ler, sağlık çalışanları ve eczacılar için ürettiğimiz paketlerin ardından esnaf ve işletme sahibi müşterilerimiz için geliştirdiğimiz Esnafım Paketi'ni sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her koşulda müşterilerimizin ve tüm toplumun yanında olmaya devam edeceğiz."