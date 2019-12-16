Şekerbank'tan günde 8 TL'den başlayan taksitle kredi kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şekerbank'tan günde 8 TL'den başlayan taksitle kredi kampanyası - Son Dakika Ekonomi

Şekerbank'tan günde 8 TL'den başlayan taksitle kredi kampanyası

6 saat önce

Şekerbank, bireysel müşterilerinin yeni yıl öncesi her türlü finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla kredi kampanyası başlattı.

Şekerbank'tan günde 8 TL'den başlayan taksitle kredi kampanyası, System.String[]

Şekerbank, bireysel müşterilerinin yeni yıl öncesi her türlü finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla kredi kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank'ın yeni yıla özel başlattığı kampanya kapsamında günde 8 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile 3 ay taksit erteleme imkanı da sunuluyor.

Şekerbank'ın yeni yıl kampanyası, 31 Aralık 2019'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, "Şekerbank olarak ihtiyaç sahiplerine yeni yıla girerken bütçelerini zorlamadan finansman imkanı sunmak istedik. Yeni yıl kredisi kampanyamız ile talep eden müşterilerimize taksit erteleme seçeneği sunarken, düşük tutarlı taksit imkanıyla da ödemelerini rahatça yapma fırsatı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Şekerbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:02 Kaynak: AA
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