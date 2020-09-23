Şekerbank'tan lojistik sektörüne 3 ay ödemesiz dönemli destek paketi - Son Dakika

Şekerbank'tan lojistik sektörüne 3 ay ödemesiz dönemli destek paketi

Şekerbank, "Lojistik Sektörü Destek Paketi" kapsamında, 3 ay ödemesiz dönem içeren kredi imkanı sunuyor.

Şekerbank'tan lojistik sektörüne 3 ay ödemesiz dönemli destek paketi, System.String[]

Şekerbank, "Lojistik Sektörü Destek Paketi" kapsamında, 3 ay ödemesiz dönem içeren kredi imkanı sunuyor.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinin yarattığı etkilerin en aza indirilmesi için KOBİ'lere sektörel bazda da destek veren Banka, müşterilerinin ihtiyacına göre "KOBİ Sektör Paketleri" serisini hazırladı.

Bu kapsamda ilk olarak taşımacılık ve nakliyat yapan KOBİ'leri destekleyecek olan Banka, "Lojistik Sektörü Destek Paketi"ni müşterilerinin hizmetine sundu.

Şekerbank, "Lojistik Sektörü Destek Paketi" ile çekici, dorse ve taşıt alımlarında 48 aya varan vadelerde finansman desteği veriyor. Banka ayrıca uluslararası taşımacılık sertifikası alımı, teknolojik izleme sistemleri gibi diğer yatırımlarda ise 24 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranlarıyla nakit desteği sağlıyor.

3 ay ödemesiz dönem içeren kampanya ile ilk taksit ödemesi Ocak 2021'ye ötelenebilirken, kredi kullandırım komisyonunda da yüzde 50 indirim sunuluyor.

Paket kapsamında internet ve mobil şubeden yapılacak EFT, havale işlemlerinden masraf alınmıyor ve POS kira muafiyeti ile ertesi gün ödemelerde 0.99 komisyonla tanımlama imkanı sağlanıyor.

Lojistik sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lere ayrıca ticari kredi kartı bir yıl ücretsiz sunulurken, aylık 10.000 TL akaryakıt harcamalarına da 100 TL ekstre indirimi veriliyor. Pakete dahil olan 1.000 TL değerindeki çek defteri, çek tahsilat işlemi, senet işlemi gibi ürün ve hizmetleri içeren Ön Ödemeli Paket için de sadece 1 TL ödeniyor.

"Her sektöre özel hazırladığımız paketlerle desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Türkiye'deki tüm işletmelerin yüzde 99,8'i KOBİ'lerden oluşurken bu işletmelerin toplam istihdamın yüzde 76,7'sini sağladığını belirtti.

Kumoğlu, "Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerimiz için, her sektöre özel hazırladığımız paketlerimizle desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. 'KOBİ Sektör Paketleri' kapsamında ekonomik döngüde ve değer zincirinde temel bir rolü olan ve ülkemizde GSYH'den yüzde 8, toplam kredilerden yüzde 5 pay alan lojistik sektörüne öncelik verdik. Son yıllarda özellikle karayolu taşımacılığında yoğunlaşan sektör, ulaşım altyapısına yapılan yatırımlardan faydalanırken bir yandan pandemiyle hızlanan e-ticarete kayış sonucunda talepte de artış yaşıyor. Gün geçtikçe büyüyen ve ticaretin vazgeçilmezi lojistik sektörüne yönelik desteğimizin ardından diğer sektörlere yönelik paketlerimizi de sırayla sunacağız. Lojistik sektöründeki KOBİ'lerimizin geri ödemesiz dönem içeren bu paketimizle belli ölçülerde rahatlayacağını düşünüyoruz. Odak segmentimiz olan KOBİ'lere ve ekonomimize destek vermeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türk Lirası, Şekerbank, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şekerbank'tan lojistik sektörüne 3 ay ödemesiz dönemli destek paketi - Son Dakika Ekonomi

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