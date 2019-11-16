Son Dakika Haberleri: Şekerbank'tan mazot alımlarında çiftçilere özel kampanya
Son Dakika Güncel Şekerbank'tan mazot alımlarında çiftçilere özel kampanya - Son Dakika

Şekerbank'tan mazot alımlarında çiftçilere özel kampanya

6 saat önce

Şekerbank, "Hasat Kart" sahipleri, Opet ve Sunpet istasyonlarından 6 ay vadeli, sıfır faizli mazot alabilecek.

Şekerbank'tan mazot alımlarında çiftçilere özel kampanya, System.String[]

Şekerbank, "Hasat Kart" sahipleri, Opet ve Sunpet istasyonlarından 6 ay vadeli, sıfır faizli mazot alabilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Şekerbank, çiftçilere mazot alımlarında hasatta ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla Opet ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında çiftçiler mazotlarını Hasat Kart ile anlaşmalı Opet ve Sunpet istasyonlarından 5 ay vadeli sıfır faizli olarak alabilecek.

İş birliğine özel olarak düzenlenen "Şimdi Al, Hasatta Öde" kampanyası kapsamında da 15 Aralık 2019'a kadar yapılan mazot alışverişlerine faizsiz 6 ay vade fırsatı sunulacak. Kampanya, Türkiye genelindeki anlaşmalı Opet ve Sunpet istasyonlarında geçerli olacak.

Şekerbank, "Anadolu Bankacılığı" misyonu doğrultusunda çiftçilere özel sunduğu Hasat Kart ile çiftçilerin ihtiyaçlarını esnek ödeme vadeleri ve uygun faiz oranları sunarak karşılıyor.

Çiftçiler, Hasat Kart ile ödemelerini hasat zamanında yapabiliyor ve anlaşmalı tedarikçilerden mazot, tohum, gübre, yem, zirai ilaç ve fide gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Şekerbank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:48 Kaynak: AA
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