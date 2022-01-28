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Şekerbank'tan "Sanal Hasat POS" ile online alışverişlerde sıfır faiz imkanı - Son Dakika

Şekerbank'tan "Sanal Hasat POS" ile online alışverişlerde sıfır faiz imkanı

28.01.2022 10:45
Şekerbank'tan "Sanal Hasat POS" ile online alışverişlerde sıfır faiz imkanı

Şekerbank, geliştirdiği "Sanal Hasat POS" ürünü ile çiftçi müşterilerine, tohum, gübre, yem, zirai ilaç, akaryakıt, ekipman gibi tarım girdileri için anlaşma sağladığı tedarikçi firmalardan sıfır faizle alışveriş yapma imkanı sunuyor.

Şekerbank, geliştirdiği "Sanal Hasat POS" ürünü ile çiftçi müşterilerine, tohum, gübre, yem, zirai ilaç, akaryakıt, ekipman gibi tarım girdileri için anlaşma sağladığı tedarikçi firmalardan sıfır faizle alışveriş yapma imkanı sunuyor.

Şekerbank açıklamasına göre, tarımda kırsal kesimin finansmanına öncelik tanıyan Şekerbank, çiftçilere ekim zamanı nakit sıkıntısı çekmeden tarımsal girdi ihtiyaçlarının uygun ödeme koşullarıyla temini için "Sanal Hasat POS" ürününü geliştirdi. Banka, anlaşmalı olduğu tedarikçi firmaların tahsilat sistemine "Hasat Kart" entegrasyonu sağlayarak, "Sanal Hasat POS" ürünü ile çiftçi müşterilerine tohum, gübre, yem, zirai ilaç, akaryakıt, ekipman gibi tarımsal girdileri için sıfır faiz avantajıyla çevrim içi alışveriş yapma imkanı sunuyor.

Şekerbank'ın "Sanal Hasat POS" ürünü ile çiftçiler, anlaşmalı firmaların web sitelerinden veya bayilerinden tarım girdilerini bankanın çiftçi müşterilerine özel olarak sunduğu "Hasat Kart" ile kolaylıkla temin edebiliyor. Böylelikle "Hasat Kart" sayesinde ihtiyaçları olan tarımsal girdileri 5 aya varan vade ve sıfır faiz seçeneğiyle anında karşılayan çiftçiler, ödemelerini ise hasat zamanı yapabiliyor. Ayrıca "Sanal Hasat POS" ile çiftçi müşterilere döviz kurlarından etkilenmemeleri için fiyatları önceden sabitleme imkanı da sağlanıyor.

"Üreticilerin varlığını sürdürebilmesi için ürün ve uygulamalar sunuyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, değişen koşullar karşısında tarım üreticisinin korunması ve varlığını sürdürebilmesi için ürün ve uygulamalar sunduklarını belirtti.

Çiftçilere, "Hasat Kart" ile anlaşmalı tedarikçilerden hasat zamanında yani gelir elde ettikleri dönemde borçlarını rahatça ödeme imkanı sunduklarını aktaran Kumoğlu, "Sanal Hasat POS' sayesinde de çiftçilerimiz, anlaşma yaptığımız tedarikçi firmalardan online olarak sıfır faizle alışveriş yapabilecekler. İlk olarak Hektaş firmasıyla anlaşarak sunmaya başladığımız 'Sanal Hasat POS' ürünümüz ile çiftçilerimizin bütçelerini zorlamadan tarımsal girdi ihtiyaçlarını temin edebilmelerine destek olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Şekerbank, alışveriş, Çiftçi, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şekerbank'tan "Sanal Hasat POS" ile online alışverişlerde sıfır faiz imkanı - Son Dakika
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