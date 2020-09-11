Şekerbank'tan tüm banka ATM'lerinden ücretsiz para çekme imkanı

Şekerbank, yeni hizmetiyle müşterilerinin ATM ağını genişleterek tüm bankaların ATM'lerinden ücretsiz para çekme imkanı sunuyor. Banka müşterileri, yurt içindeki farklı bankaların ATM'lerinden ayda 3 kez, toplamda 3 bin TL'ye kadar para çekme işlemi gerçekleştirebilecek.

Şekerbank açıklamasına göre, Şekerbank'ın yeni hizmetiyle tüm müşterileri, yurt içindeki farklı banka ATM'lerinden ayda 3 kez, 3 bin TL'ye kadar para çekme işlemini ücretsiz gerçekleştirebilecek. Şekerbank, nakit çekmek için ATM aramaya gerek bırakmayan yeni hizmeti çerçevesinde müşterilerinin zamandan tasarruf etmesini sağlayacak. Ücretsiz ATM imkanından yararlanmak isteyenlerin, 2 adet otomatik ödeme talimatı vermesi yeterli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, müşteriler için hayatı daha ekonomik ve kolay hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Kumoğlu, "Pandemi nedeniyle nakit taşıma konusunda daha az istekli olunsa da küçük tutarlı ödemelerin çoğunlukla nakit yapıldığını gözlemliyoruz. Diğer taraftan özellikle yoğun bölgelerde ATM önlerinde sıra olabiliyor. Biz de müşterilerimizin hayatlarını daha ekonomik ve kolay hale getirme amacıyla, Şekerbank kartlarıyla diledikleri bankanın ATM'sinden ücretsiz nakit çekebilme imkanı sunduk. Yeni uygulama ile birlikte Şekerbank müşterileri 50 binin üzerindeki ATM'den bu hizmeti ücretsiz alabilecekler. Hayatı kolaylaştırmak için müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.