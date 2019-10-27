Son Dakika Haberleri: Şekerbank, teminat mektuplarını dijitale taşıdı
Son Dakika Ekonomi Şekerbank, teminat mektuplarını dijitale taşıdı

Şekerbank, teminat mektuplarını dijitale taşıdı

1 saat önce

Elektronik teminat mektubu uygulamasına geçen Şekerbank, teminat mektubunun düzenlenmesi, iade ya da tazmin edilmesi gibi işlemleri dijital ortama taşıyarak işlemlerin daha güvenli ve hızlı gerçekleşmesini sağlayacak.

Şekerbank, teminat mektuplarını dijitale taşıdı, System.String[]

Elektronik teminat mektubu uygulamasına geçen Şekerbank, teminat mektubunun düzenlenmesi, iade ya da tazmin edilmesi gibi işlemleri dijital ortama taşıyarak işlemlerin daha güvenli ve hızlı gerçekleşmesini sağlayacak

Şekerbank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:54 
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