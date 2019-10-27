Şekerbank, teminat mektuplarını dijitale taşıdı
1 saat önce
Elektronik teminat mektubu uygulamasına geçen Şekerbank, teminat mektubunun düzenlenmesi, iade ya da tazmin edilmesi gibi işlemleri dijital ortama taşıyarak işlemlerin daha güvenli ve hızlı gerçekleşmesini sağlayacak.
Elektronik teminat mektubu uygulamasına geçen Şekerbank, teminat mektubunun düzenlenmesi, iade ya da tazmin edilmesi gibi işlemleri dijital ortama taşıyarak işlemlerin daha güvenli ve hızlı gerçekleşmesini sağlayacak
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:54
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