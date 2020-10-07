Şekerbank, Türk Eczacıları Birliği ile protokol imzaladı - Son Dakika

Şekerbank, Türk Eczacıları Birliği ile protokol imzaladı

07.10.2020 16:13
Şekerbank, Türk Eczacıları Birliği ile protokol imzaladı, System.String[]

Şekerbank, Türk Eczacıları Birliği ile imzaladığı protokol kapsamında eczacılara özel kredi kartı programını devreye alıyor.

Şekerbank, Türk Eczacıları Birliği ile imzaladığı protokol kapsamında eczacılara özel kredi kartı programını devreye alıyor.

Şekerbank'ın açıklamasına göre, salgın sürecinde eczacılara destek veren ve onlara özel EczaKart kredi kartı sunan Banka, desteğini SGK ödemelerine ek bonus desteği ve avantajlı kredi paketleriyle sürdürüyor.

Banka, bu kapsamda Türk Eczacıları Birliği ile protokol imzaladı. İmza törenine, Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak katıldı.

Banka, protokol kapsamında Birliğe üye eczacılara özel her ay 150 TL bonus kazandıran kredi kartının yanı sıra avantajlı faiz oranları ile 750 bin liraya kadar finansman desteği sağlayacak. İlk 3 ay ödemesiz dönem içeren ve herhangi bir komisyon ücreti alınmayacak krediyle, 60 aya varan vade seçenekleri sunulacak.

Birliğe üye eczacıların nakit desteğinden yararlanabilmesi için Şekerbank şubelerine başvurmaları yeterli olacak.

Eczacılara özel kredi kartı ile her ay 150 TL bonus

Şekerbank, Birliğe üye eczacılara özel olarak geliştirilen bonus özellikli kredi kartıyla her ay 150 TL bonus kazanma fırsatı sunacak. Eczacıların nakit desteğinin dışında bonus avantajından yararlanabilmesi için Türk Eczacıları Birliği'ne üye olması ve SGK ödemelerini Şekerbank'a taşıması yeterli olacak.

Eczacılar ayrıca, Şekerbank internet ve mobil şubesi üzerinden gerçekleştirecekleri EFT/havale gibi işlemlere ücret ödemeyecek. Diğer yandan, eczacılara Şekerbank POS ve çek karnesi ücretsiz sunulacak.

"Eczacılarımıza ödemesiz dönemli nakit desteği sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, eczacılar için nakit akışlarını desteklemek amacıyla bonus kazandıran kredi kartı, uygun faiz oranlı ve ödemesiz dönemli finansman desteği gibi çok sayıda farklı avantajların sunulduğu kapsamlı bir paket hazırladıklarını bildirdi.

Pandemi ile mücadelede çok önemli görev üstlenen eczacıların yanında yer aldıklarını aktaran Kumoğlu, "Nakit ihtiyaçlarını tek kaynaktan tamamen karşılayabilecekleri ve ödeme kolaylığı sağlayan bu paketten tüm eczacılarımızın faydalanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şekerbank, Türk Eczacıları Birliği ile protokol imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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