Şekerbank, Türkiye Noterler Birliği ile POS anlaşması imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Şekerbank, Türkiye Noterler Birliği ile POS anlaşması imzaladı - Son Dakika Ekonomi

Şekerbank, Türkiye Noterler Birliği ile POS anlaşması imzaladı

6 saat önce

Şekerbank, Türkiye Noterler Birliği ile noterlik dairelerinde POS cihazı kullanılmasına ilişkin anlaşma imzaladı.

Şekerbank, Türkiye Noterler Birliği ile POS anlaşması imzaladı, System.String[]

Şekerbank, Türkiye Noterler Birliği ile noterlik dairelerinde POS cihazı kullanılmasına ilişkin anlaşma imzaladı.


Bankadan yapılan açıklamaya göre, anlaşma ile Türkiye'de noterler "ilk kez" POS'lu ödeme sistemine geçerken, anlaşmada yer alan "tek özel banka" Şekerbank oldu.

Noterlerin iş süreçlerine hız ve kolaylık getirecek anlaşmayla Şekerbank, noterlere avantajlı POS fiyatları sunarken, vatandaşlar da ödemelerini rahatça yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, noterlerde kredi ve banka kartı ile ödeme yapılması yönünde altyapı çalışmalarını tamamlayan Türkiye Noterler Birliği ile POS anlaşmasını ilk kez imzalayan bankalar arasında olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şekerbank olarak, noterlerde kurulumlarını gerçekleştireceğimiz POS sistemleri sayesinde hem vatandaşlarımızın hem de vezne görevlilerinin işlemlerinin kolaylaşmasını sağlayacağız. Anlaşma çerçevesinde Türkiye çapındaki noterlerimizde hızlı biçimde POS kurulumlarını gerçekleştireceğiz. Şekerbank olarak bankacılık çözümlerimiz, teknolojik ve operasyonel yeteneklerimizle iş hayatını kolaylaştırmaya, işlemlere hız ve verimlilik kazandırmaya devam edeceğiz."

Şekerbank, Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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